Berliner Schüler demonstrieren auch in den Osterferien

Auch in den Osterferien wollen Berliner Schüler für mehr Klimaschutz protestieren. Am Karfreitag findet ein Klimastreik-Picknick statt.

Berliner Schüler wollen auch in den Osterferien für mehr Klimaschutz protestieren. Am Karfreitag sei ein Klimastreik-Picknick (ab 12.00 Uhr) im Invalidenpark geplant, teilte eine Vertreterin der Organisatoren am Donnerstag mit. Nach Polizeiangaben sind 500 Personen dazu angemeldet worden. Am Freitag darauf (26. April) sei erneut ein Klimastreik in dem Park vorgesehen.

Seit Monaten streiken weltweit Schüler freitags, um auf den Klimawandel aufmerksam zu machen und die Politik zum Handeln aufzufordern. Die Aktionen laufen unter dem Motto "Fridays for Future". Ihren Ursprung hat die Bewegung in Schweden. Die Schülerin Greta Thunberg begann mit Streiks. Sie ist zur Symbolfigur der Protestwelle in vielen Ländern geworden. Kritiker bemängeln, dass die Schüler während der Schulzeit streiken.