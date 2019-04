U-Bahnlinie U2 in Berlin: Schäden am Tunnel, Züge fahren im Schritttempo

Auf der U-Bahnlinie U2 in Berlin kam es am Donnerstag zu einer Störung. Im U-Bahn-Tunnel waren Schäden entdeckt worden.

Die U2 ist am Donnerstag zwischen Rosa-Luxemburg-Platz und Senefelder Straße unterbrochen worden. Am Mittag fuhren die Züge wieder.

U-Bahn in Berlin Schäden am U2-Tunnel: Züge fahren im Schritttempo

Berlin. Wegen eines Schadens an der Tunneldecke ist die U-Bahnlinie U2 am Donnerstag unterbrochen worden. Zwischen den Stationen Rosa-Luxemburg-Platz und Senefelder Platz in Prenzlauer Berg fuhren seit dem frühen Morgen keine Züge mehr. Die Störung dauerte mehrere Stunden. Ein Statiker untersuchte den Tunnel und gab eine erste Entwarnung, wie ein Sprecher der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) mitteilte.

Die BVG richtete einen Ersatzverkehr mit Taxen ein. Das Unternehmen empfahl aber auch, ab Eberswalder Straße auf die Tramlinien M1 und M8 auszuweichen. Oder die 450 Meter lange Strecke zwischen den beiden U-Bahnhöfen zu laufen.

Kurz vor 13 Uhr meldete die BVG beim Kurznachrichtendienst Twitter, dass der durchgehende Zugverkehr auf der U2 "im Schritttempo" wieder aufgenommen werde.

U2: Der Zugverkehr auf der Linie U2 wird, wenn auch nur im Schritttempo, wieder zwischen U Senefelderplatz und U Rosa-Luxemburg-Platz aufgenommen. #BVG — BVG U-Bahn (@BVG_Ubahn) April 18, 2019

U2 unterbrochen: Techniker entdeckten Hohlraum an Tunneldecke

Der BVG-Sprecher erklärte, in der Nacht seien Techniker wie üblich Teile der U-Bahntunnel zur Kontrolle abgegangen. An der Tunneldecke hätten sie einen Hohlraum hinter der Wand entdeckt. Daraufhin hätten sie den Beton abgeklopft, damit er nicht von selber abbröckelt.

Weil der Hohlraum etwas größer gewesen sei, habe man dann lieber den Tunnel gesperrt und den Statiker gerufen. Die etwa 80 Zentimeter lange Stelle müsse nun repariert werden.

BVG-Sprecherin Petra Nelken hatte der Morgenpost am Donnerstagmorgen gesagt: „Es ist ein Stück Tunneldecke heruntergekommen." Damit die Statiker ins Gleisbett konnten, musste der Strom abgeschaltet werden. Über die Statik-Probleme hatte zunächst der RBB-Radiosender 88,8 berichtet.

Laut @VIZ_Berlin und rbb 88.8 Reporterin @helenadaehler gibt es Probleme mit der Statik im Tunnel. Statiker sollen auf dem Weg sein. Wie lange die Strecke unterbrochen ist, ist unklar! #berlin #u2 #BVG https://t.co/b48bRShlCQ — rbb 88.8 (@rbb88acht) April 18, 2019

Die BVG hatte beim Kurznachrichtendienst Twitter zunächst mitgeteilt, dass der U-Bahnverkehr zwischen Rosa-Luxemburg-Platz und Senefelder Straße „wegen einer technischen Störung“ unterbrochen sei. Dass der Ersatzverkehr mit Taxen eingerichtet wurde, sei nicht ungewöhnlich, so die BVG-Sprecherin. „Das ist die schnellste Möglichkeit“, sagte sie.

Die FDP forderte: "Die BVG sollte die Ursache des Problems schnell untersuchen und ggf. auch an anderen, insbesondere alten Tunnelteilen verstärkte Untersuchungen durchführen." Sie müsse sicherstellen, dass es keine weiteren vergleichbaren Schwachstellen gebe. "Die BVG ist hier in der Pflicht alle Zweifel und Bedenken auszuräumen."