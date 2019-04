Die Berliner Brunnen sprudeln wieder

Wilmersdorf. Es dauerte nur wenige Augenblicke, da wehte ein angenehm kühler Wind über die gesamte Parkanlage. Seit Mittwoch glänzt die sieben Meter hohe Fontaine des Brunnens am Prager Platz in Wilmersdorf wieder in der Frühlingssonne. Sie wurde am Nachmittag angeschaltet und damit die Berliner Brunnensaison kurz vor Ostern feierlich eröffnet. „Es ist ein weiterer Baustein für Berlin zu mehr Lebensqualität“, sagte Umweltsenatorin Regine Günther (parteilos, für Grüne). Die weiteren Brunnen sollen nun sukzessive folgen.

Nachdem die Berliner Wasserbetriebe bereits seit 2016 für den Betrieb der 45 Brunnen des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg verantwortlich sind, kommt ab dieser Saison auch die Pflege der Anlagen in Charlottenburg-Wilmersdorf (28), Tempelhof-Schöneberg (22), Treptow-Köpenick (17), Pankow (16), Steglitz-Zehlendorf (10), Spandau (5) und Neukölln (3) hinzu. „Es ist toll, dass ein Landesbetrieb diese Verantwortung übernommen hat“, sagte der Vorstandsvorsitzende Jörg Simon bei der Eröffnung. Die Pflege der berlinweit insgesamt 143 Zier- und Tiefbrunnen, Fontänen, Wasserfälle sowie Planschen schlägt laut Wasserbetrieben mit jährlich 1,5 Millionen Euro zu Buche. Bis 2028 will das landeseigenen Unternehmen den Betrieb aller Brunnen in Berlin übernehmen.

Streit zwischen Bezirk und Wasserbetrieben beigelegt

Charlottenburg-Wilmersdorfs für Grünflächen zuständiger Stadtrat Oliver Schruoffeneger (Grüne) wünschte sich insbesondere, mit den Brunnen in Zukunft „wenig zu tun haben“ zu müssen. Im Vorfeld hatte es Streit zwischen den Wasserbetrieben und dem Bezirk gegeben. So habe sich Schruoffeneger nach eigenen Angaben bislang geweigert, den Vertrag, der eigentlich noch vor Saisoneröffnung abgeschlossen werden sollte, zu unterschreiben.

Stein des Anstoßes war vor allem der Turnus, in dem zwischen Wasserbetrieben und Bezirk abgerechnet wird. Ursprünglich sieht ein Rahmenvertrag zwischen Senat und Wasserbetrieben vor, dass das monatlich geschehen soll. Das würde laut Schruoffeneger aber einen zu hohen bürokratischen Aufwand bedeuten. Am Rande der Eröffnung konnte er sich nun mit seiner Forderung durchsetzen, dass die Wasserbetriebe nur einmal jährlich eine Abrechnung schicken. Das bestätigte auch die Senatsumweltverwaltung. Der Stadtrat und Wasserbetriebe-Vorstandschef Simon zeigten sich zuversichtlich, dass einem Abschluss nun nichts mehr im Wege stehe.