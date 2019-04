Stephan Märki wird Intendant und Operndirektor in Cottbus

Cottbus. Hoffnung auf ein Ende der Querelen: Stephan Märki wird neuer Intendant und Operndirektor am Staatstheater Cottbus. Er trete die Nachfolge von Interims-Direktor René Serge Mund an, teilte das Kulturministerium am Mittwoch mit. Die Entscheidung hatte der Stiftungsrat der Brandenburgischen Kulturstiftung Cottbus-Frankfurt (Oder) am selben Tag getroffen. Der Schweizer wird sein Amt voraussichtlich zur Spielzeit 2020/21 antreten.

Die Krise am Staatstheater hatte sich vor rund einem Jahr daran entzündet, dass aus dem Ensemble heraus Kritik am Führungsstil des Generalmusikdirektors Evan Alexis Christ lauter wurde. Ihm wurden cholerische Ausfälle und Beleidigungen im Arbeitsalltag vorgeworfen. Christ musste gehen und daraufhin verließ auch Intendant Martin Schüler das Haus, auf den René Serge Mund folgte.

Der 64-jährige Märki, der auch schon am Hans Otto Theater in Potsdam Intendant war, sei ein ausgewiesener Fachmann mit langjähriger Erfahrung und großen Erfolgen an unterschiedlichen Häusern, betonte Kulturministerin Martina Münch (SPD). Sowohl in Bern als auch in Weimar sei es gelungen, die Theater organisatorisch als auch künstlerisch zu stabilisieren und voranzubringen.

Der Cottbuser Oberbürgermeister Holger Kelch sagte zur Wahl des Schweizers, damit sei ein wichtiges Stück Zukunft des kulturellen Leuchtturms der Stadt neu geregelt. Er sei gespannt auf neue Handschriften und Akzente. Märki leitet künftig Brandenburgs einziges Theater mit vier Sparten. Musiktheater, Philharmonisches Orchester, Schauspiel und Ballett sind an einem Haus. Das dürfte dem Schweizer nicht unbekannt sein, er führte in den Jahren 2011 und 2012 das Berner Symphonieorchester und das Staatstheater zu einem Vierspartenhaus zusammen.

Der 1955 im schweizerischen Bern geborene Stephan Märki besuchte von 1980 bis 1984 die Schauspielschule in München, wo er 1985 das Teamtheater gründete. 1993 wurde er zum Intendanten des Hans Otto Theaters in Potsdam berufen. Im Jahr 2000 wechselte Märki als Generalintendant an das Deutsche Nationaltheater und die Staatskapelle (DNT) in Weimar. Von 2012 bis 2018 war er Direktor des Konzert Theaters Bern.