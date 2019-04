48. Sehsüchte-Filmfestival zeigt mehr als 100 Streifen

Potsdam. Unter dem Motto "explore:" zeigt die Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf demnächst an fünf Tagen 111 Filme von Studierenden aus aller Welt. Das vom 24. bis 28. April laufende 48. Filmfestival "Sehsüchte" hat Streifen aus 23 Ländern im Programm - alle geschrieben, entwickelt und gedreht von Studierenden und jungen Nachwuchs-Filmemachern. Neben Dokumentar-, Spiel- und Animationsfilmen werden auch Kinder- und Jugendfilme zu sehen sein. Das Festival sei etwas Besonderes, da es allein von Studierenden organisiert werde, sagte die Filmemacherin und das Jury-Mitglied Winta Yohannes am Mittwoch in Potsdam.

( dpa )