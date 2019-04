Lederer ist gegen freien Eintritt beim Humboldt-Forum

Der Berliner Kultursenator Klaus Lederer stellt sich am Mittwoch klar gegen die Pläne von Kulturstaatsministerin Monika Grütters.

Berlin. – Einen pauschalen freien Eintritt ins Humboldt-Forum auf dem Schlossplatz in den ersten drei Jahren wird es nicht geben. Das verkündete der Berliner Kultursenator Klaus Lederer (Die Linke) am Mittwoch in Berlin. Lederer widersprach damit offen Hagen Philipp Wolf, dem Pressesprecher von Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU), der deren Ansinnen Anfang der Woche auf Nachfrage der Morgenpost noch mal bekräftigt hatte.

Lederer favorisiert einen eintrittsfreien Tag pro Monat für alle Museen

Ein freier Eintritt sei zwar zwischen Bund und Berlin diskutiert worden, und „wir wollten da auch kein Spielverderber“ sein, so Lederer. Allerdings sollte der Bund der Stadt dafür in anderen Bereichen finanziell entgegenkommen. Dem aber hat Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) bereits vor vier Wochen eine klare Absage erteilt. Lederer gab sich verwundert über Wolfs Aussage, die nicht mit seinem Hause abgesprochen worden sei.

Der Kultursenator favorisiert keine einseitige Bevorzugung des Humboldt-Forums. Ihm schwebt vielmehr ein eintrittsfreier Sonntag im Monat für alle Berliner Museen vor. Dieser komme dann auch eher den Berliner Bürgern zugute und nicht vornehmlich den Touristen aus aller Welt, die für das Humboldt-Forum erwartet werden.