Deutsche U17 mit Dardai und Calhanoglu zur EM nach Irland

Frankfurt/Main. Deutschlands U17-Nationaltrainer Michael Feichtenbeiner hat 20 Spieler in sein Aufgebot für die EM-Endrunde in Irland berufen. Unter anderem stehen Marton Dardai, Sohn von Hertha-Trainer Pal, und Kerim Calhanoglu, Cousin des ehemaligen Leverkuseners Hakan, im Kader für das Turnier vom 3. bis 19. Mai.

"Wir haben die vergangenen drei Jahre mit dem Jahrgang 2002 auf die EM hingearbeitet, nun freuen wir uns riesig, dass das Turnier bald losgeht", sagte Feichtenbeiner in einer Mitteilung vom Mittwoch. Hertha BSC und die TSG 1899 Hoffenheim stellen mit je drei Spielern die meisten Akteure im Aufgebot des Deutschen Fußball-Bundes.

Feichtenbeiners Team löste nach zwei Unentschieden und einem Sieg in der Qualifikation nur knapp das Endrunden-Ticket. In Irland trifft die deutsche Auswahl zum Auftakt am 4. Mai auf Vorjahresfinalist Italien. Drei Tage später ist Spanien der Gegner, zum Abschluss der Vorrunde geht es am 10. Mai gegen Österreich.