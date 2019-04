Berlin. Die FDP-Bundestagsabgeordnete Linda Teuteberg soll nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur neue Generalsekretärin der Liberalen werden. FDP-Chef Christian Lindner schlug am Mittwoch die 37-jährige Juristin aus Brandenburg in einer Telefonschaltkonferenz dem Präsidium zur Wahl auf dem Bundesparteitag Ende kommender Woche vor. Sie würde die bisherige Generalsekretärin Nicola Beer ablösen, die als Spitzenkandidatin ihrer Partei in die Europawahl am 26. Mai geht.

( dpa )