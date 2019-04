Berlin. Ein maskierter Täter hat in Berlin-Lichtenberg eine Tankstelle überfallen. Der Räuber habe am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr die 57-Jährige Angestellte der Tankstelle in der Gehrenseestraße bedroht und die Einnahmen gefordert, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Nachdem die Frau den Forderungen nachkam, flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Die Mitarbeiterin blieb unverletzt. Über die Höhe der Beute wurden zunächst keine Angaben gemacht.

( dpa )