Eine Statue der Justitia mit einer Waage in ihrer Hand.

Prozesse Überfälle auf Pizzaboten in Berlin: 22-Jähriger vor Gericht

Berlin (dpa/bb) – Für sechs Überfälle auf Pizzaboten in Berlin soll ein 22-Jähriger verantwortlich sein. Er muss sich von heute an (9.30 Uhr) vor dem Landgericht verantworten. Der Angeklagte soll bei den mutmaßlichen Taten Pizzen an fiktive Adressen bestellt und den jeweiligen Boten dann vor Ort attackiert haben. Ermittlungen zufolge habe er die Geschädigten mit vorgehaltenem Messer zur Herausgabe von Bargeld gezwungen. Bei den Überfällen im September und Oktober 2018 soll der Angeklagte insgesamt 275 Euro erbeutet haben. Für den Prozess um schwere räuberische Erpressung sind drei Verhandlungstage bis zum 8. Mai vorgesehen.