Schuppen, Ställe und Wohnwagen geraten in Brand

Berlin. In Berlin-Rudow sind am Dienstagabend mehrere Schuppen, Ställe und ein Wohnwagen in Brand geraten. Die Feuerwehr brauchte etwa eine Stunde, um das Feuer auf einer Fläche von rund 600 Quadratmetern unter Kontrolle zu bringen. Über dem Gebiet bildete sich eine große Rauchwolke. Eine Anwohnerin sei kurzzeitig in einem Rettungswagen betreut worden, es sei jedoch niemand ernstlich verletzt worden, sagte ein Sprecher. Nach seinen Angaben kamen 56 Kräfte zum Einsatz, davon die meisten von der Freiwilligen Feuerwehr. Zunächst hatte es geheißen, dass einige Lauben in einer Kleingartenanlage Feuer gefangen hätten. Die Brandursache war am Abend noch unklar.

( dpa )