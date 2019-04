Polizei geht nach Feuer in Wald-Kita von Brandstiftung aus

Berlin. Nach dem Feuer in einer Kindertagesstätte in Berlin-Köpenick ist die Brandursache noch nicht abschließend geklärt. Die Ermittlungen dauern noch an, es besteht weiterhin der Verdacht auf Brandstiftung", sagte eine Sprecherin der Polizei am Dienstag. Der Brandschaden ist nach Angaben der Polizei sehr stark, deswegen werden sich die Ermittlungen voraussichtlich länger hinziehen.

Am Samstagmorgen war in der Wald-Kita eines freien Trägers ein Feuer ausgebrochen. Ein 150 Quadratmeter großes Holzhaus in der Alfred-Randt-Straße brannte lichterloh, die Flammen griffen auf den nahen Wald über. Der Kindergartenbetrieb läuft nach Angaben des Trägervereins trotz des Brandschadens weiter.