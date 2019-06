Eric Clapton live in Berlin - zwischen Zartheit und Routine

Eric Clapton spielte am 4. Juni ein exklusives Konzert in Berlin. Er lieferte von der ersten Minute ab, was von ihm erwartet wurde.

Berlin. Immer wieder zeigen die beiden Leinwände neben der Bühne der Mercedes Benz Arena extreme Nahaufnahmen von Eric Claptons linker Hand. Wie sie über das Griffbrett seiner Stratocaster huscht. Jede Phrasierung, jede pentatonische Skala, jeder Triller in Cinemascope. Die inspiriertesten Soli des Abends aber kommen nicht von Clapton, sondern von seinem Pianisten Chris Stainton und dem Gast, den er zu den letzten Stücken auf die Bühne bittet: Kurt Rosenwinkel, ein in Berlin lebender Jazzgitarrist aus den USA. Vielleicht ist jedoch genau diese Art, die Sache zu betrachten (und zu zeigen), das Problem – das, was Musik zu einer Art Spitzensport macht, in dem es um kreative Höchstleistungen geht.

Klar: Eric Clapton ist als einer der einflussreichsten Gitarristen der Popgeschichte über solche Überlegungen erhaben. Er hat Abermillionen Alben verkauft. Doch egal, wie oft er im Laufe seiner Karriere versucht hat, sich in Bands zu verstecken, die nicht seinen Namen trugen – er wird den Makel nicht los, der schon in der 60er-Jahren auf einer Wand in Islingston, London, geschrieben stand: „Clapton is God“. An diesem Abend kann man fast physisch miterleben, wie anstrengend es sein muss, ein Gitarrengott zu sein. Jemand, dem die Leute bei jedem Ton auf die Finger starren. Den zu hören sie in den vorderen Sitzreihen 200 Euro bezahlt haben.

Eric Clapton - technisch perfekt, aber ohne Schweiß, ohne Sex

Clapton und seine siebenköpfige Band liefern von der ersten Minute ab, was von ihnen erwartet wird. Die ersten Stücke sind vor allem laut: „Pretending“, „Key to the Highway“ – gekonnt, doch routiniert. Willie Dixons „I'm Your Hoochie Coochie Man“ kommt daher als sehr weiße Version von Bluesrock, nach dem Motto: mehr Noten, mehr Blues. Technisch perfekt, aber ähnlich kühl wie die vollklimatisierte Luft in der Berliner Riesenhalle. Ohne Schweiß, ohne Sex. Erst wenn sich alle zu einem ruhigen Akustik-Set hinsetzen, kommt Clapton im Konzert an. Den Klassiker „Nobody Knows You When You're Down and Out“ füllt sein Understatement-Gesang passgenau: Diese leicht brüchige Stimme, die immer klingt, als käme sie durch die dünne Wand eines Motels in, sagen wir: Clarksdale, Mississippi.

"Layla" ist einer der Höhepunkte des Abends

Foto: dpa

Dann bricht die Handymitfilmzeit an: „Tears in Heaven“ muss natürlich gespielt werden. Trauerarbeit für Claptons Sohn, der mit 4 Jahren aus einem Hochhausfenster in Manhattan fiel. Clapton singt es mit geschlossenen Augen. Die Band spielt einen sanften Reggae. Für einen Moment sieht er sehr alt aus. Dann wird gleich noch „Layla“ hinterhergeschoben, womöglich Claptons größter Hit bis heute, damit auch das erledigt ist. Wie oft kann man solche Lieder singen in seinem Leben, bei denen es um Tod, um Trauer, um Sehnsucht geht? Bei „Layla“ jedoch scheint es, als würde der Schmerz über eine lange unerfüllte Liebe in Claptons Gesicht zurückkehren. Eine zarte, innige Version. Einer der Höhepunkte des Abends, wer hätte es gedacht.

Zum Schluss werden nochmal die Verstärker aufgerissen: „Tearing Us Apart“ dröhnt vorbei, „Holy Mother“ mit schön-pathetischem Solo. Zu „Cocaine“ rennen auf einmal alle nach vorne, stehen vor den teuren Plätzen herum. Im legendären „Cross Road Blues“ von Robert Johnson aber gibt es diesen einen Moment, in dem Clapton ein Solo spielt: nicht mit den Fingern, sondern mit dem ganzen Körper. Die Musik geht durch ihn durch. Sie bewegt ihn, wie Atem.