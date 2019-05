Konzert: Eric Clapton live in Berlin 2019 - Was Fans wissen müssen

David Garrett kommt am 4. Juni für ein exklusives Konzert nach Berlin

Eric Clapton spielt am 4. Juni ein exklusives Konzert in Berlin. Alle wichtigen Fragen und Antworten zur Show.

Mercedes-Benz Arena Eric Clapton live in Berlin 2019 - Was Fans wissen müssen

Die Musiklegende Eric Clapton kommt 2019 für zwei Konzerte nach Deutschland. Am 4. Juni haben seine Berliner Fans die Chance, „Slowhand“ im Rahmen seiner "In Concert 2019"-Tour zu erleben. Im Gepäck hat der britische Blues- und Rocksänger eine Auswahl seiner größten Hits wie "Tears in Heaven", "Layla" oder "Cocaine".

Mehr als 100 Millionen verkaufte Alben und ausverkaufte Shows weltweit machen Eric Clapton zu einem über Generationen gefeierten Musiker. Er hat den Bluesrock geprägt wie kaum ein anderer und gilt als einer der bedeutendsten Gitarristen der Welt. Claptons virtuoses Gitarrenspiel und seine beeindruckende Bühnenpräsenz machen die Konzerte zu ganz besonderen Momenten die sich Fans nicht entgehen lassen sollten.

Wo wird Eric Clapton in Berlin spielen?

Das Konzert findet in der Mercedes-Benz Arena (Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin) statt.

Gibt es noch Tickets für die Show?

Für das Berlin-Konzert von Eric Clapton sind noch Karten erhältlich. Allerdings nicht mehr in allen Kategorien. Wer noch Tickets für das Konzert ergattern möchte, sollte sich also beeilen. Die Konzertkarten sind auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erhältlich.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Dienstag (4. Juni) um 18.00 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 20.00 Uhr.

Welche Songs wird Eric Clapton in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist beim Konzert in der Mercedes-Benz Arena davon abweichen, aber diese Songs spielte Eric Clapton bei seinem Konzert am 15. April in Tokyo:

Pretending Key to the Highway (I Wanna) Make Love to You I'm Your Hoochie Coochie Man I Shot the Sheriff Driftin' Blues Nobody Knows You When You're Down and Out Tears in Heaven Layla Running on Faith Badge Wonderful Tonight Cross Road Blues Little Queen of Spades Cocaine

Zugabe:

High Time We Went

Wie komme ich zur Mercedes-Benz Arena?

Die Mercedes-Benz Arena ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Bahnhof Warschauer Straße halten neben der S-Bahn Linien S3, S5, S7, S75 und S9 und der U-Bahn Linie U1 auch Busse der Linien 347 und N1 sowie die Tram Linien M10 und M13. Der Bahnhof ist durch eine Fußgängerbrücke direkt mit der Mercedes-Benz Arena verbunden. Für Autofahrer befindet sich in der Helen-Ernst-Straße auf der westlichen Seite der Arena ein Parkhaus.

Was muss ich beim Einlass beachten?

Für Veranstaltungen in der Mercedes-Benz Arena gelten neue Taschenregelungen: Hierzu heißt von Seiten der Veranstalter: "Zur Erhöhung der Sicherheit dürfen Besucher ab sofort keine Taschen oder Rucksäcke mehr in die Mercedes-Benz Arena mitnehmen." Das Verbot betrifft Taschen und Rucksäcke, aber auch Beutel und Plastiktüten, deren größte Seite größer als das Format "DIN A4" (21 x 29 cm) ist.

Hier finden Sie weitere Informationen und Hinweise zu den Einlassbestimmungen der Mercedes-Benz Arena.

Eric Clapton live in der Mercedes-Benz Arena, Dienstag, 4. Juni 2019, Einlass 18.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.