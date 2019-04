Banner auf Autobahnbrücken zu Rettungsgassen

Potsdam. Vor Beginn des Osterverkehrs will Brandenburgs Verkehrsministerin Kathrin Schneider (SPD) Autofahrer daran erinnern, wie man eine korrekte Rettungsgasse bildet. Im Rahmen der Kampagne "Lieber sicher. Lieber leben" präsentierte sie am Dienstag in Bersteland (Dahme-Spreewald) 20 Banner, die an Brücken im Brandenburger Autobahnnetz angebracht werden.

Die Transparente sind zwischen elf und zwölf Meter lang und sollen auf einen Blick erklären, wie eine Rettungsgasse aussieht: Bei stockendem Verkehr müssen sich die Fahrzeuge auf der linken Spur links einordnen, alle anderen am rechten Fahrbahnrand; der Standstreifen bleibt dabei frei.

Das erste Banner wird nach Angaben des Ministeriums am Mittwoch in Höhe der Anschlussstelle Bestensee an der Autobahn A13 angebracht. Dort seien die Unfallzahlen in den vergangenen Jahren stetig gestiegen.

Trotz verschärfter Regelungen mit Strafen bis zu 320 Euro habe die Polizei im vergangenen Jahr 336 Verstöße im Zusammenhang mit Rettungsgassen registriert, teilte das Verkehrsressort mit. Dabei wurden Polizei- und Rettungswagen behindert oder es kam durch die fehlende Gasse sogar zu Unfällen.