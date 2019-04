Was war die Ursache für den Brand?

Auch am Tag danach gibt es weiter Arbeit für die Feuerwehr.

Feuerwehrleute werfen einen Blick in die Kathedrale.

Am frühen Morgen war der Brand laut Pariser Feuerwehr unter Kontrolle.

Schauderhaft glühte das Feuer in der Nacht.

Staatschef Emmanuel Macron hatte sich noch am Abend ein Bild von der Lage gemacht. Er versprach einen Wiederaufbau der Kathedrale.

Der Schock saß bei den Menschen in Paris tief.

Die Menschen in Paris konnten es nicht fassen.

Am Montagabend gab es zunächst die Befürchtung, die Kathedrale könnte der Hitze nicht standhalten und zusammenstürzen.

Das Feuer war fast in der ganzen Stadt zu sehen, hier vom Hügel Montmartre im Norden von Paris.

Die Kathedrale steht im Herzen der Stadt auf der Île de la Cité. Ihre Geschichte reicht bis in die Mitte des 12. Jahrhunderts zurück. Fast 200 Jahre vergingen bis zur Fertigstellung.

Am Abend des 15. April stand die Kathedrale Notre-Dame in Flammen.

Nach dem Brand in der Kathedrale Notre-Dame setzen sich der Regierende Bürgermeister und seine Senatoren für den Wiederaufbau ein.

Nach Brand in Paris Berlin ruft zu Spenden für Notre-Dame auf

Berlin. Die Berliner Landesregierung ruft nach dem Brand in der Pariser Kathedrale Notre-Dame zu Spenden für die Kirche auf. "Wir wünschen uns, dass Paris, dass Frankreich diese einmalige Kathedrale schnell wieder aufbauen kann", heißt es in einer Mitteilung des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller (SPD) und seiner Senatskollegen Klaus Lederer (Linke) und Ramona Pop (Grüne). Für Spenden verwiesen sie am Dienstag auf die französische Kulturerbe-Stiftung Fondation du patrimoine.

Paris ist seit 32 Jahren die Partnerstadt Berlins. "Die Berlinerinnen und Berliner stehen an der Seite der Pariserinnen und Pariser, trauern mit ihnen und hoffen gleichzeitig darauf, dass Notre-Dame eines nicht allzu fernen Tages wieder in vollem Glanz erstrahlen kann." Dazu wünschten die Politiker der Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo "Kraft, Mut und Beharrlichkeit im Bemühen, diese Katastrophe zu bewältigen und Notre-Dame wieder aufzubauen".

Der Brand war am Montagabend in der weltberühmten Kathedrale im Herzen der französischen Hauptstadt ausgebrochen. Die Flammen verwüsteten kurz vor Ostern den Sakralbau.