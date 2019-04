Motorrad übersehen: Zwei Menschen schwer verletzt

Berlin. Ein Motorradfahrer und seine Beifahrerin sind bei einem Zusammenprall ihrer Maschine mit einem Auto in Prenzlauer Berg schwer verletzt worden. Ein 46 Jahre alter Autofahrer war am Dienstag gegen 3.15 Uhr auf der Storkower Straße unterwegs und bog links ab, wie die Polizei mitteilte. Dabei übersah er ein entgegenkommendes Motorrad, die Fahrzeuge prallten zusammen. Der 38 Jahre alte Motorradfahrer und seine 42-jährige Beifahrerin stürzten und wurden schwer verletzt. Die beiden kamen mit Knochenbrüchen in ein Krankenhaus.

( dpa )