Hotels in Berlin - Senat streicht Vignetten für kostenloses Parken

Streit Verkehrssenatorin legt sich mit Berlins Hoteliers an

Berlin. Hoteliers in der deutschen Hauptstadt befürchten wegen einer Entscheidung von Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos, für Grüne) schlechtere Geschäfte. „Unsere Mitglieder berichten uns bereits, dass der Rückgang bei Geschäftskunden besonders dramatisch ist. Hotels, die keine Vignetten mehr vergeben, werden von den Gästen nicht mehr gebucht“, sagte der Landesgeschäftsführer der Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga), Thomas Lengfelder, der Berliner Morgenpost.

Hintergrund für die Aufregung ist eine Entscheidung der Senatsverwaltung von Günther aus dem April des vergangenen Jahres. Damals strich die Verkehrslenkung Berlin im Auftrag der Senatsverwaltung für Verkehr die Ausgabe von Parkvignetten an die Hotels, die innerhalb von Zonen mit Parkraumbewirtschaftung liegen.

Zuvor konnten die Hoteliers die Aufkleber beantragen und an ihre Gäste ausgeben. Vor allem kleine Hotels in den Innenstadtlagen, die über keine eigenen Parkplätze verfügen, hätten das Angebot genutzt, so Lengfelder. Die Anzahl der ausgegebenen Vignetten richtete sich nach der Zahl der Zimmer im jeweiligen Hotel.

Senat hält die Vignetten-Regelung für veraltet

Die Senatsverwaltung für Verkehr hält das Vorgehen für überholt. Ein Sprecher von Senatorin Günther teilte auf Morgenpost-Anfrage mit: „Die Ausgabe von Hotel-Vignetten ist eine Regelung aus den Neunzigerjahren, die der Förderung des damals eher schwächelnden Tourismus diente. Angesichts der anhaltenden Besucherrekorde Berlins mit entsprechender Verkehrsbelastung ist diese Regelung insgesamt nicht mehr zeitgemäß.“ Das sei auch der Grund für das Auslaufen der bisherigen Regelung.

Die Hoteliers sind darüber erbost. Nach Angaben von Dehoga sei die Ausgabe der Hotel-Vignetten beendet worden, ohne vorher mit der Branche Rücksprache zu halten. Das zeige auch, so Dehoga-Geschäftsführer Lengfelder, dass die Politik die Leistung der Gaststätten und Hotels nicht sonderlich wertschätze. „Wir beschäftigen immerhin rund 90.000 sozialversicherungspflichtige Mitarbeiter, erwirtschaften mehr als 13 Milliarden Euro Umsatz und zahlen immerhin zwei Milliarden Euro Steuern in Berlin. Gerne hätten wir die Vorgehensweise mit der Senatorin gemeinsam abgestimmt und eine für alle Interessen akzeptable Lösung gefunden“, sagte Lengfelder.

Dehoga suchte mehrfach das Gespräch

Der Dehoga-Landesverband hatte sich zuvor mehrfach um ein Gespräch mit der Senatsverwaltung bemüht. Das erste Schreiben erreichte Senatorin Günther bereits im Juni 2018. Erst im August antwortete die Verwaltung, bot für Februar ein Gespräch mit Günthers Staatssekretär Ingmar Streese (Grüne) an. Lengfelder hatte auch gehofft, Streese davon überzeugen zu können, die Vignetten-Regelung erst Mitte 2021 auslaufen zu lassen. Bis zu dem Zeitpunkt dürfen bereits erteilte Vignetten von den Hotels noch genutzt werden.

Lengfelder befürchtet deswegen jetzt auch Verwerfungen zwischen den Berliner Hotels. „Die Situation, dass bereits erteilte Vignetten bis Mitte 2021 werden können, verschärft den Wettbewerb unter den Betrieben erheblich“, schrieb der Dehoga-Chef Ende März an Staatssekretär Streese. Als Kompromiss hatte Lengfelder vorgeschlagen, allen Hotelbetrieben die Möglichkeit zu geben, Hotelvignetten bis Mitte 2021 weiter beantragen und nutzen zu können. „So wäre ein einheitliches Auslaufdatum gegeben“, schrieb der Verbandsvertreter.

Kompromiss nicht in Sicht

Die Senatsverwaltung für Verkehr hat darauf bislang noch nicht geantwortet. Auf Morgenpost-Anfrage teilte ein Sprecher von Verkehrssenatorin Günther allerdings mit: „Wir sind mit der Dehoga derzeit im Gespräch, ob es noch befristete Ausnahmeregelungen geben kann. Wir bewerten dieses Anliegen allerdings zurückhaltend.“