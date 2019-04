Schönefeld: Regierungsmaschine von Bombardier schrammt an Unglück vorbei

Flughafen Schönefeld Luftwaffen-Jet schrammt in Schönefeld an Unglück vorbei

Berlin. Ein Regierungsflugzeug der Luftwaffe ist am Dienstagvormittag auf dem Flughafen Schönefeld nur knapp einer Katastrophe entgangen. Der Jet war aufgrund eines technischen Defekts kurz nach dem Start umgekehrt und konnte nur mit einer unkontrollierten Landung den Boden wieder erreichen. Daraufhin wurde der Betrieb in Schönefeld für fast drei Stunden eingestellt. Bis kurz vor 12 Uhr konnten keine Maschinen mehr starten.

Nach Wartungsarbeiten war die Regierungsmaschine vom Typ Bombardier Global 5000 in Richtung Köln gestartet. Ein Sprecher der Luftwaffe sagte, die Maschine habe bei der anschließenden Landung mit beiden Tragflächen Bodenberührung gehabt, eine kontrollierte Landung sei nicht mehr möglich gewesen.

Nach der Notlandung der Regierungsmaschine forderte die FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann eine Überprüfung der mit der Wartung beauftragten Unternehmen. "Es muss schnellstens geklärt werden, wie es unmittelbar nach einer Inspektion überhaupt zu einer solchen "Funktionsstörung" hat kommen können", sagte sie am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Das Flugzeug war nach einer Funktionsstörung kurz nach dem Start umgekehrt und landete mit großen Problemen auf dem Flughafen Berlin-Schönefeld.

Foto: Marcel Russ / dpa

Bombardier-Jet kippt bei Landeanflug auf Schönefeld nach links und rechts

Auf Fotos des Online-Portals „aero Telegraph“ ist zu sehen, wie die Maschine im Landeanflug mehrmals nach links und rechts kippt. Dort heißt es weiter: „Bilder von vor Ort zeigen, wie die Bombardier Global 5000 relativ hoch anfliegt und dann sinkt und wiederum nach links und rechts wegkippt. Dabei berührten die Spitzen der Tragflächen mit einer Spannweite von 28,6 Meter den Belag.“

Nach Angaben der Luftwaffe befanden sich in der Maschine außer den drei Piloten keine Passagiere an Bord. Die Crew wurde im Anschluss im Bundeswehrkrankenhaus in Berlin medizinisch untersucht.

Ursula von der Leyen: Maschine entging in Schönefeld nur knapp einem Unglück

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU).

Foto: Michele Tantussi / Getty Images

Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) erklärte am Dienstag, die Besatzung sei nur knapp einem Unglück entgangen. Die Angehörigen der Luftwaffe hätten es geschafft, „den Jet unter schwierigsten Bedingungen zu Boden zu bringen und damit Schlimmeres zu verhindern“, sagte die Ministerin.

Wie die Flugbereitschaft der Bundeswehr mitteilte, sollte die Maschine – Baujahr 2011 – am Dienstag nach der Wartung nach Köln fliegen, um am Mittwoch wieder nach Berlin zu kommen. Von der Hauptstadt aus sollte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier dann nach Stuttgart geflogen werden. Die Auswertung des Flugschreibers, die Flugunfalluntersuchung sowie die Befragung der Piloten finden in Köln statt. Das Flugzeug wird von Spezialisten der Bundeswehr in Berlin untersucht. Sie machten sich noch am Dienstag auf den Weg nach Berlin.

Abfertigung am Flughafen Schönefeld komplett eingestellt

Hunderte Fluggäste warten vor der Sicherheitskontrolle am Flughafen Schönefeld. Ein defekter Regierungsflieger hatte den Flughafen über Stunden lahmgelegt.

Foto: Thomas Fülling

Für Reisende hatte der Vorfall erhebliche Folgen. Da das Flugzeug die reguläre Start- und Landebahn von Schönefeld blockierte, musste der Flughafen die Abfertigung von Passagieren kurz nach 9 Uhr komplett einstellen. Ein Flughafensprecher teilte am Nachmittag mit, dass aber kein Flug ausgefallen sei, die Jets seien mit teilweise erheblicher Verspätung nach Freigabe der Startbahn gegen 12 Uhr gestartet. 16 Maschinen, die in dieser Zeit in Schönefeld landen sollten, mussten umgeleitet werden. Zwölf davon seien in Tegel, drei in Leipzig und eine in Hamburg gelandet.

Passagiere am SXF auf dem Weg in die Osterferien mussten lange warten

Reisende warten nach dem Beinahe-Unglück am Flughafen Schönefeld mit ihrem Gepäck in einer langen Reihe vor der Sicherheitskontrolle für alle Abflüge.

Foto: dpa

Schnell hatten sich vor dem Terminal C lange Warteschlangen gebildet. Passagiere auf dem Weg in die Osterferien standen bis weit vor dem Gebäude an. Wartende vor dem Terminal D wurden laut Augenzeugen weggeschickt. Die Fluggesellschaft Easyjet leitete ihre Landungen nach Tegel um.

Wie die Folgeflüge organisiert werden sollten, war zu diesem Zeitpunkt noch unklar. Es sei denkbar, die Passagiere nach Tegel zu transportieren oder die Flugzeuge nach der Wiedereröffnung der Landebahn nach Schönefeld zurück zu fliegen, teilte eine Sprecherin mit. Die britische Airline ist an beiden Berliner Flughäfen präsent, hat aber in Tegel mit 23 Maschinen bereits die deutlich größere Flotte als in Schönefeld mit zwölf Jets.

2300 Passagiere seien durch den Zwischenfall am Dienstag nicht wie geplant in Schönefeld gelandet. Wie die Fluggäste anschließend nach Berlin kamen, lag dem Sprecher zufolge in der Zuständigkeit der Fluggesellschaften.

Czaja: „Eindrucksvolles Argument für Offenhaltung von TXL“

„Ein eindrucksvolles Argument für die Offenhaltung und den ständigen Weiterbetrieb von TXL liefert die heutige Situation am Flughafen Schönefeld. Das muss auch der Berliner Senat endlich einsehen“, teilte Sebastian Czaja, FDP-Fraktionsvorsitzender im Berliner Abgeordnetenhaus, mit. „Ohne TXL müssten alle Flieger zwangsläufig immer in andere Bundesländer umgeleitet werden. Tegel ist die permanente unterstützende Alternative zum BER und als funktionierender Geschäfts-, Regierungs- und Verkehrsflughafen die ideale Ausbau-Ergänzung für die Stadt.“

Welche Rechte betroffene Passagiere haben

Laut Laura Kauczynski, Expertin für Fluggastrechte des Portals „AirHelp“ hätten betroffene Passagiere zwar Anrecht auf Verpflegung, nicht aber auf eine finanzielle Entschädigung.

Kauczynski: „Bei Verspätungen von über zwei Stunden und einer betroffenen Flugstrecke von über 1500 Kilometern muss die ausführende Airline den Passagieren am Flughafen Mahlzeiten und Getränke bereitstellen und ihnen die Möglichkeit bieten, zwei Telefonate zu führen oder auch zwei Telefaxe oder E-Mails zu versenden. Sollte die Wartezeit Mitternacht überschreiten, müssen die Airlines auch eine Unterkunft bereitstellen und die Beförderung dorthin ermöglichen. Wir raten, diese Versorgungsleistung bei der Fluggesellschaft einzufordern.“

Kauczynski weiter: „Das Recht auf eine finanzielle Entschädigung auf Grundlage der EU-Verordnung EG261/2004 haben die betroffenen Passagiere hingegen nicht, da ein solcher Fall einen außergewöhnliche Umstand darstellt, die die Airlines von ihrer Pflicht befreit, Entschädigungen bei Flugproblemen auszahlen zu müssen.”

Pannen an Regierungsfliegern - Eine Chronologie