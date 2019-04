Flughafen Schönefeld - Unkontrollierte Landung: Piloten verhinderten "Schlimmeres"

Am Flughafen Berlin-Schönefeld musste der Betrieb am Dienstag stundenlang eingestellt werden, nachdem ein gestartetes Regierungsflugzeug der Luftwaffe aufgrund technischer Probleme außerplanmäßig wieder hatte landen müssen. Die Maschine war zuvor gewartet worden. Bei der Landung berührten beide Tragflächen den Boden. An Bord hätten sich zu diesem Zeitpunkt ausschließlich die beiden Piloten befunden, teilte eine Luftwaffen-Sprecherin der Berliner Morgenpost mit.

„Die Maschine hatte mit beiden Tragflächen Bodenberührung. Und eine kontrollierte Landung war nicht mehr möglich“, sagte ein Sprecher der Luftwaffe der Deutschen Presse-Agentur. „Es waren keine Passagiere an Bord“, so der Sprecher. Die Crew werde in einem Bundeswehrkrankenhaus medizinisch untersucht. Ob es Verletzte gab, blieb unklar. Das Flugzeug ist den Angaben zufolge vom Typ Global 5000 des kanadischen Flugzeugherstellers Bombardier, mit dem auch Regierungsmitglieder reisen. An Bord habe sich kein Politiker befunden, hieß es.

Einsatzfahrzeuge beim wieder gelandeten Regierungsflugzeug auf dem Flughafen Schönefeld.

Das Flugzeug war nach den Worten des Luftwaffen-Sprechers in Schönefeld für eine Wartung gewesen. Es war eigentlich auf dem Weg nach Köln, wo es stationiert ist. Warum genau das Flugzeug kehrtmachen musste, blieb unklar. Der Sprecher sprach zunächst nur von Funktionsstörungen.

Nach Darstellung von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) sei die Besatzung nur knapp einem Unglück entgangen. Die Luftwaffenbesatzung habe es geschafft, „den Jet unter schwierigsten Bedingungen zu Boden zu bringen und damit Schlimmeres zu verhindern“, sagte von der Leyen am Dienstag.

Umkehr wegen „Funktionsstörung nach dem Start“

„Global 5000 der Flugbereitschaft bei Landung in Schönefeld mit Bodenberührung beider Tragflächen“, hieß es auf dem Account @team_luftwaffe, einer Sprecherin der Luftwaffe zufolge einem offiziellen Luftwaffen-Account. „Keine Passagiere an Bord. Crew wird medizinisch untersucht. Maschine kehrte aufgrund von Funktionsstörung nach dem Start um.“ Die Ursache werde untersucht.

Das Flugzeug war nach Auskunft der Luftwaffe in Schönefeld gewartet worden und hatte sich auf dem Rückflug nach Köln befunden, als kurz nach dem Start die Probleme auftraten. Daher musste das Regierungsflugzeug nach Berlin umkehren.

Flugzeuge in Schönefeld blieben am Boden - Auch Landungen ausgesetzt

Für Reisende hatte die Sicherheitslandung erhebliche Folgen. Weil das wieder gelandete Flugzeug defekt auf der Start- und Landebahn stand, musste die Abfertigung kurz nach 9.30 Uhr eingestellt werden.

„Alle Maschinen, die aufgrund der blockierten Start- und Landebahn am Dienstag nicht in Schönefeld landen konnten, wurden nach Tegel umgeleitet“, sagte Stefan Jaekel, Sprecher der Deutschen Flugsicherung, der Berliner Morgenpost. „In ähnlichen Fällen werden Flugzeuge stets auf einen der bereits vor jedem Flug festgelegten Ausweichflughäfen umgeleitet.“ Da Berlin noch über zwei Flughäfen verfügt, können nach Angaben Jaekels entsprechend Tegel beziehungsweise Schönefeld als Ausweichmöglichkeiten genutzt werden. Ansonsten gelte dies auch für die Airports in Hannover, Rostock oder Leipzig.

Die Flughafengesellschaft riet Reisenden: „Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer Airline nach dem Flugstatus.“ Ein Flughafensprecher sagte, dass man die Umstände nun klären wolle. Erst gegen 11.45 Uhr wurde der Flughafen wieder freigegeben, nachdem die Maschine von der Bahn geschleppt worden war. Somit war der Flugbetrieb mehr als zwei Stunden komplett unterbrochen.

Lange Schlange von Passagieren vor dem Terminal C

Vor dem Terminal C standen Passagiere auf dem Weg in die Osterferien in einer langen Schlange bis weit vor dem Gebäude, Wartende vor Terminal D wurden laut Beobachtern weggeschickt.

Hunderte Fluggäste warten am Dienstag vor der Sicherheitskontrolle am Flughafen Schönefeld.

Easyjet leitete Flüge nach Tegel um

Die Fluggesellschaft Easyjet leitete ihre Landungen nach Berlin-Tegel um. Wie die Folgeflüge organisiert werden, sei noch unklar, sagte eine Sprecherin am Vormittag. Es sei denkbar, die Passagiere nach Tegel zu transportieren oder die Flugzeuge nach der Wiedereröffnung der Landebahn nach Schönefeld zurück zu fliegen. Die britische Airline ist an beiden Berliner Flughäfen präsent, hat aber in Tegel mit 23 Maschinen bereits die deutlich größere Flotte als in Schönefeld mit 12 Jets. Es dürfte noch eine Weile dauern, bis sich die Situation am Flughafen wieder normalisiert.

Sebastian Czaja, FDP-Fraktionsvorsitzender im Berliner Abgeordnetenhaus teilte dazu mit: „Ein eindrucksvolles Argument für die Offenhaltung und den ständigen Weiterbetrieb von TXL liefert die heutige Situation am Flughafen Schönefeld. Das muss auch der Berliner Senat endlich einsehen. Ohne TXL müssten alle Flieger zwangsläufig immer in andere Bundesländer umgeleitet werden. Tegel ist die permanente unterstützende Alternative zum BER und als funktionierender Geschäfts-, Regierungs- und Verkehrsflughafen die ideale Ausbau-Ergänzung für die Stadt.“

Bereits zu Beginn der Osterferien war es auf den Flughäfen Tegel und Schönefeld zu massiven Problemen gekommen.Der stärkste Andrang wird für das kommende Osterwochenende erwartet.

Defekte Regierungsflugzeuge verzögern Politiker-Reisen

Maschinen der Flugbereitschaft hatten zuletzt immer wieder Probleme. Für Aufsehen sorgte vor allem der Pannenflug von Bundeskanzlerin Angela Merkel, die deshalb verspätet zum G20-Gipfel in Buenos Aires kam. Um überhaupt nach Argentinien zu gelangen, musste Merkel mit Iberia fliegen: So war der Flug für ihren Sitznachbarn.

Weitere Opfer von Pannenfliegern waren die Minister Gerd Müller und Heiko Maas. So musste Müller wegen eines defekten Regierungsjets seine Namibia-Reise absagen. Maas verpasste einen Termin bei der UN wegen einer erneuten Regierungsflieger-Panne.

Welche Rechte betroffene Passagiere haben

Laut Laura Kauczynski, Expertin für Fluggastrechte des Portals „AirHelp“ hätten betroffene Passagiere zwar Anrecht auf Verpflegung, nicht aber auf eine finanzielle Entschädigung. Kauczynski: „Bei Verspätungen von über zwei Stunden und einer betroffenen Flugstrecke von über 1500 Kilometern muss die ausführende Airline den Passagieren am Flughafen Mahlzeiten und Getränke bereitstellen und ihnen die Möglichkeit bieten, zwei Telefonate zu führen oder auch zwei Telefaxe oder E-Mails zu versenden. Sollte die Wartezeit Mitternacht überschreiten, müssen die Airlines auch eine Unterkunft bereitstellen und die Beförderung dorthin ermöglichen. Wir raten, diese Versorgungsleistung bei der Fluggesellschaft einzufordern.“ Kauczynski weiter: “Das Recht auf eine finanzielle Entschädigung auf Grundlage der EU-Verordnung EG261/2004 haben die betroffenen Passagiere hingegen nicht, da ein solcher Fall einen außergewöhnliche Umstand darstellt, die die Airlines von ihrer Pflicht befreit, Entschädigungen bei Flugproblemen auszahlen zu müssen.”

