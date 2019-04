Flughafen SXF - Abfertigung am Airport Schönefeld unterbrochen

Am Flughafen Schönefeld musste der Betrieb am Dienstag unterbrochen werden. „Derzeit ist die Abfertigung in Schönefeld eingestellt“, teilte die Flughafengesellschaft Berlin am Vormittag mit. Flugzeuge, die sich bereits im Anflug auf Berlin befinden, würden umgeleitet, hieß es. Reisenden riet die Flughafengesellschaft: „Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer Airline nach dem Flugstatus.“

Grund sei ein defektes Flugzeug auf der Start- und Landebahn, sagte ein Sprecher der Flughafengesellschaft auf Anfrage. Nähere Informationen gab es zunächst nicht. Der Sprecher verwies darauf, dass man die Umstände nun klären wolle. Ob sich Passagiere in dem Flugzeug befanden, blieb zunächst unklar. Die Abfertigung sei kurz nach 09.30 Uhr eingestellt worden, sagte der Sprecher.

Bei dem Flugzeug handelt es sich offenbar um eine Bombardier Global 5000 der Luftwaffe. „Global 5000 der Flugbereitschaft bei Landung in Schönefeld mit Bodenberührung beider Tragflächen“, heißt es auf dem Account @team_luftwaffe, einer Sprecherin der Luftwaffe zufolge einem offiziellen Luftwaffen-Account. „Keine Passagiere an Bord. Crew wird medizinisch untersucht. Maschine kehrte aufgrund von Funktionsstörung nach dem Start um“, heißt es dort weiter. Die Ursache werde untersucht.

Bereits zu Beginn der Osterferien war es auf den Flughäfen Tegel und Schönefeld zu massiven Problemen gekommen.Der stärkste Andrang wird für das kommende Osterwochenende erwartet.