Radwege in Berlin oft unsicher - weil Autofahrer diesen Fehler machen

Fahrradstreifen sind weniger sicher als erwartet. Das zeigen zwei aktuelle Studien. So stellte die Unfallforschung der Versicherer (UDV) bei einer Testphase in Berlin fest, dass fast jedes zweite Auto, das im Rahmen der Untersuchung Radfahrer überholte, den Abstand von 150 Zentimetern unterschritt. Der große Fehler der Autofahrer liegt dabei darin, dass sie sich lediglich an der Begrenzung des Fahrradstreifens orientieren, nicht aber an der Position des Radfahrers.

Der UDV hatte Fahrten auf Radfahr- sowie Schutzstreifen beobachtet, das heißt auf abgetrennten Fahrbahnmarkierungen, die durchgezogen oder gestrichelt sind. Viele Unfälle geschehen laut Studie im Zusammenhang mit geöffneten Fahrzeugtüren. Hohe Unfalldichten und Unfallraten zeigten sich besonders bei schmalen Streifen sowie bei jenen, neben denen geparkt wird.

Autofahrer fahren dichter an Radfahrern vorbei, wenn sie auf Radspur fahren

Australische Wissenschaftler beschäftigten sich ebenfalls mit dem Thema. In der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift „Accident Analysis & Prevention“ beschreiben sie die Ergebnisse einer Untersuchung im Bundesstaat Victoria. An den Rädern von 60 Testpersonen waren Aufzeichnungsgeräte installiert worden, mit denen sie eine oder zwei Wochen unterwegs waren. Die wichtigsten Resultate waren: