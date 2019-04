54-Jähriger überschlägt sich mit Wagen auf Autobahn

Brandenburg. Bei einem Unfall auf der Autobahn 2 zwischen den Anschlüssen Wollin (Potsdam-Mittelmark) und Brandenburg hat sich ein 54-Jähriger mit seinem Auto überschlagen. Er kam mit leichten Verletzungen davon und konnte sich aus dem Wrack selbst befreien, wie die Polizei am Montag mitteilte. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Der Mann hatte in einer Baustelle die Kontrolle über den Wagen verloren, war zunächst nach links von der Fahrbahn abgekommen und dann ins Schleudern geraten. An der Baustelle kam der Verkehr in Richtung Magdeburg für mehr als eine halbe Stunde zum Erliegen.