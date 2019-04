Nach Pause: S-Bahnlinien 1 und 5 bekommen zusätzliche Züge

Berlin. Nach einer Pause wegen hohen Reparaturaufwands fahren auf den Berliner S-Bahnlinien 1 und 5 im Südwesten und Osten wieder zusätzliche Züge. Vom 29. April an werden zu den Hauptverkehrszeiten am Morgen und am Nachmittag jeweils drei Bahnen zusätzlich eingesetzt, wie die Deutsche Bahn am Montag mitteilte. Die Zusatzzüge kommen demnach zwischen den Abschnitten Zehlendorf und Potsdamer Platz (S1) sowie Mahlsdorf und Warschauer Straße (S5) zum Einsatz. Zeitweise konnten die zusätzlichen Züge nicht fahren, weil es einen hohen Reparaturaufwand bei den Bahnen gab, wie es von einem Sprecher hieß.

( dpa )