Flughafen Tegel (TXL): Fluggäste müssen auch am Montag lange warten

Nachdem Passagiere am Wochenende wegen des Andrangs ihre Flüge verpassten, geht es am Montag erneut schleppend voran.

Nach Chaos-Wochenende Auch am Montag lange Schlangen am Flughafen Tegel

Berlin. Auch am Montagmorgen bilden sich lange Warteschlangen am Flughafen Tegel. Vor allem in Terminal C ist mit längeren Wartezeiten zu rechen. Um kurz nach 9 Uhr reihten sich die Fluggäste von Easyjet und anderer Fluggesellschaften bereits einmal längs durch das Terminalgebäude. Wer für den heutigen Montag einen Flug gebucht hat, sollte mit längeren Wartezeiten rechnen.

Familie Kienast ist extra früh zum Flughafen gekommen.

Foto: Martin Nejezchleba

Michael Kienast hat alles richtig gemacht. Er fliegt mit seinen zwei Kindern um 11.30 Uhr in den Osterurlaub nach Alicante in Spanien. Zum Flughafen kam er mehr als zwei Stunden vor Abflug. „Man kennt das ja mit den Warteschlangen in Tegel“, sagt Kienast. Besonders erfreut ist er über die lange Schlange nicht. Aber: „Kein Grund für Stress“, sagt der Familienvater.

Fluggäste am Flughafen Tegel früher angereist

Andere Fluggäste sind auch wegen der Sperrung des Flughafen-Tunnels auf der A111 besonders früh losgefahren. Da die Umfahrung zumindest in den frühen Morgenstunden noch ohne größere Komplikationen verlief, haben sie nun genügend Zeit für die Warteschlange in Terminal C. Derzeit dauert es dort an die 40 Minuten bis zur Gepäckabgabe. In Terminal A ist die Lage am Montagmorgen entspannt.

Am Wochenende war es vor allem am Flughafen Tegel zu erheblichen Wartezeiten an den Sicherheitskontrollen gekommen, so dass einige Reisende ihre Flüge verpassten.

Tegels Ruf als Flughafen der kurzen Wartezeiten leidet

Tegel galt bisher als Flughafen der kurzen Wartezeiten. Ein Grund dafür: Wer an dem Flughafen von den Terminals A und B abflog, brauchte mit Handgepäck meist nur 30 bis 45 Minuten vor dem Flug da sein. Die Sicherheitsbereiche, die für jeweils zwei Gates galten, wurden ohnehin kaum früher als 90 Minuten vor dem Start geöffnet.

An den Terminals C und D sind die Gegebenheiten anders, die Sicherheitsbereiche versorgen mehrere Gates und müssen ein höheres Aufkommen an Passagieren bewältigen. Diese Bereiche waren am Wochenende überlastet.

Die Flughäfen Tegel und Schönefeld müssen seit Jahren deutlich oberhalb ihrer geplanten Kapazität arbeiten, weil die Eröffnung des neuen Hauptstadtflughafens BER nach wie vor nicht erfolgt ist.