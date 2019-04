Briefwahlstellen zur Europawahl öffnen in Berlin

Berlin. Die Europawahl rückt immer näher: Am heutigen Montag öffnen die Briefwahlstellen in Berlin und es beginnt der Versand der Briefwahlunterlagen an die Wahlberechtigten. Die Berliner Landeswahlleiterin Petra Michaelis informiert am Vormittag bei einem Pressetermin, wie die Briefwahl zu beantragen ist, wie in der Briefwahlstelle schon jetzt gewählt werden kann und worauf zu achten ist, um gültig per Brief die Stimme abzugeben.

Bei der Europawahl am 26. Mai dürfen knapp 2,5 Millionen Berliner wählen. Mit 2.499 805 Wahlberechtigten seien das 17 941 Menschen weniger als bei der vergangenen Wahl im Jahr 2014 (2 517 746 Wahlberechtigte), wie die Landeswahlleitung mitteilte.

Ausländische Staatsangehörige der EU eingerechnet

Eingerechnet seien dabei ausländische Staatsangehörige der EU, die ihre Eintragung ins Wählerverzeichnis beantragt hätten. Menschen, die noch nicht eingetragen seien, könnten das noch bis zum 5. Mai 2019 nachholen, hieß es. Bei der Europawahl im Mai haben Berliner deutlich mehr Auswahl als bei der Abstimmung vor fünf Jahren. 40 Parteien und sonstige politische Vereinigungen kandidieren. Angesichts dessen werde der Stimmzettel 94 Zentimeter lang sein.

Bei der vergangenen Europawahl hatte es den Angaben zufolge lediglich etwas mehr als halb so viele Vorschläge gegeben. Wer sich vor der Stimmabgabe einen Überblick verschaffen will, findet im Internet ein Muster des Berliner Stimmzettels und weitere Informationen: www.wahlen.berlin.de

Vom 23. Bis 26. Mai wählen die Bürger und Bürgerinnen der Europäischen Union zum neunten Mal das Europäische Parlament. Die Bundesregierung hat am 19. September 2018 als Wahltermin für die Europawahl in Deutschland den 26. Mai 2019 bestimmt. Die Wahl zum Europäischen Parlament erfolgt nicht nach einem einheitlichen europäischen Wahlrecht, sondern nach nationalen Wahlgesetzen. Das Europawahlgesetz und die Europawahlordnung regeln das Wahlverfahren in der Bundesrepublik Deutschland.