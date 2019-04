Fußball Hertha mit fünfter Niederlage in Serie: 0:2 bei Hoffenheim

Sinsheim. Hertha BSC rutscht durch die fünfte Niederlage nacheinander in der Fußball-Bundesliga immer tiefer in die Krise. Die Mannschaft von Trainer Pal Dardai musste sich am Sonntag bei der TSG 1899 Hoffenheim mit 0:2 (0:1) geschlagen geben und bleibt nach dem 29. Spieltag mit 35 Punkten Tabellenelfter. Nadiem Amiri (29. Minute) und Reiss Nelson (76.) erzielten die Treffer für die Kraichgauer, die damit ihre Chancen auf die Qualifikation für die Europa League erhöhten. Dardai konnte auch das siebte Duell mit Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann nicht für sich entscheiden.

Hertha war mit großen Personalsorgen nach Hoffenheim gereist, zeigte nach einer schwachen ersten Halbzeit aber immerhin eine Steigerung nach dem Seitenwechsel. Nach den Ausfällen von Marko Grujic, Arne Maier, Vladimir Darida, Fabian Lustenberger, Jordan Torunarigha (alle verletzt) sowie Ondrej Duda und Vedad Ibisevic (beide gesperrt) musste Dardai kurzfristig auch Niklas Stark wegen eines Infekts aus der Startelf streichen.