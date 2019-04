Jan Böhmermann gegen Angela Merkel: Streitsache geht vor Gericht

Drei Jahre ist es mittlerweile her, dass der TV-Moderator und Satiriker Jan Böhmermann mit einem Text über den türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan für Schlagzeilen und diplomatische Verwicklungen sorgte. Seither haben sich mehrfach Gerichte mit dem so genannten Schmähgedicht befasst. Am Mittwoch geht es vor dem Berliner Verwaltungsgericht in die nächste Runde. Dann steht dort in der „Verwaltungsstreitsache des Herrn Jan Böhmermann gegen die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundeskanzleramt“ die mündliche Verhandlung an.

In der Sache will der TV-Entertainer dem Kanzleramt durch eine gerichtliche Unterlassungsverfügung verbieten, seinen Text weiterhin als „Bewusst verletzend“ zu bezeichnen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte die Bezeichnung in einem Telefonat mit dem türkischen Präsidenten benutzt und Regierungssprecher Stefan Seibert hatte sie in einer Pressekonferenz wiederholt.

Hat die Bundesregierung die Neutralitätspflicht verletzt?

Sie bezogen sich dabei auf in dem Text formulierte sexuelle Anspielungen an die Adresse Erdogans. Dabei, so eine weiterer Vorwurf des Klägers, sei der Kanzlerin der gesamte satirische Text überhaupt nicht bekannt gewesen, ihre Einschätzung beruhe lediglich auf einem Artikel der Bild-Zeitung.

Für Böhmermann haben die Kanzlerin und die Regierung damit das „Sachlichkeitsgebot“ und zugleich ihre Neutralitätspflicht verletzt. Zudem unterstellt das Wort „Bewusst“ eine vorsätzliche Beleidigung Erdogans. Im Kern geht es in dem Verfahren um die nicht nur in diesem Fall immer wieder auftauchenden Fragen, wie weit reicht die Meinungsfreiheit, was darf Satire und wo beginnt die Strafbarkeit? Böhmermann und seine Anwälte sehen in dem Text eine Satire samt zulässiger Zuspitzung, die von der Kunstfreiheit gedeckt ist.

Ermittlungen inzwischen eingestellt

Strafrechtliche Ermittlungen gegen Böhmermann wegen Beleidigung eines ausländischen Staatsoberhauptes wurden inzwischen eingestellt. Eine Zivilklage des türkischen Präsidenten hatte allerdings zunächst mehr Erfolg. Das Hamburger Oberlandesgericht verbot Böhmermann, große Teile seines Textes öffentlich zu wiederholen, das Urteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig.

Einem bericht des Tagesspiegel zufolge soll das Kanzleramt dem Kläger bereits vor der für Mittwoch angesetzten Verhandlung zugesichert haben, die Bezeichnung „bewusst ehrverletzend“ nicht mehr zu wiederholen. Eine Bestätigung gab es dafür bislang nicht.