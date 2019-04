Feuer auf Recyclinghof bei Cottbus: Dauereinsatz

Cottbus. Die Feuerwehr kämpft weiter gegen einen Brand auf dem Gelände einer Recyclinganlage bei Cottbus. "Der Einsatz wird sich noch hinziehen", sagte ein Sprecher des Lagezentrums in Potsdam am Sonntagmorgen. Auf dem Gelände gerieten am Samstag rund 500 Tonnen Abfall in Brand. Die Feuerwehr rückte mit mehr als 100 Mann an. Die Bundesstraße 97 wurde gesperrt. Eine Überlandleitung für die Stromversorgung musste zeitweilig abgeschaltet werden. Viele Menschen waren ohne Strom. Es gab eine starke Rauchentwicklung. Es waren aber keine Wohngebiete in der Nähe. Die Brandursache war noch unbekannt.

( dpa )