Freie Wähler eröffnen Kommunalwahlkampf

Falkensee. Bei einem Landesparteitag in Falkensee haben die Freien Wähler in Brandenburg den Wahlkampf für die Kommunalwahlen am 26. Mai eröffnet. Schwerpunkte seien die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge, die weitere Rückzahlung von Beiträgen für alte Abwasserkanäle sowie ein Stopp für neue Windräder in Wäldern, sagte der Landesvorsitzende der Freien Wähler, Péter Vida am Samstag nach der Veranstaltung. Zudem solle es um eine bessere medizinische Versorgung der ländlichen Bevölkerung sowie den Erhalt von Schulen und den Ausbau der Infrastruktur auf dem Land gehen.

Den 130 Vertretern des Parteitages wurden zudem die sechs verschiedenen Plakatmotive für den Wahlkampf vorgestellt. Aktuellen Umfragen zufolge können sie etwa mit einem Ergebnis von drei Prozent rechnen. "Wir müssen noch etwas tun", sagte Vida.

Péter Vidas Angaben zufolge stellen die Freien Wähler rund 760 Kandidaten für die Kreistage und 1000 auf Gemeindeebene. Bei den Brandenburger Vereinigte Bürgerbewegungen (BVB)/Freie Wähler haben sich laut Vida 140 Wählergruppen mit insgesamt rund 800 Mitgliedern zusammengeschlossen.

Zudem wurden von dem Parteitag noch in fünf Wahlkreisen Kandidaten für die Landtagswahl am 1. September nominiert. Die Freien Wähler seien damit in allen Wahlkreisen vertreten, sagte Vida.