Konzert: DJ Bobo live in Berlin 2019 - Was Fans wissen müssen

DJ Bobo spielt am 4. Mai ein exklusives Konzert in Berlin. Alle wichtigen Fragen und Antworten zur Show.

Mercedes-Benz Arena DJ Bobo live in Berlin 2019 - Was Fans wissen müssen

2017 hat DJ BoBo mit der Show "Mystorial" sein 25-jähriges Bühnenjubiläum gefeiert. Jetzt kehrt der Schweizer mit ganz neuer Show zurück und spielt am 4. Mai ein exklusives Konzert in Berlin. Im Gepäck: Songs aus seinem aktuellen Album „KaleidoLuna“ und natürlich eine Auswahl seiner größten Hits.

Das erwartet die Fans

Neben seinen Tanzhymnen sind vor allem die eindrucksvollen Live-Shows das Markenzeichen von DJ BoBo. Nicht nur, dass die neue Show mit einigen technischen Innovationen aufwartet und sich Titel wie "Here Comes Tomorrow" erstmalig seit Ende der 1990er wieder auf der Setlist finden. Auch die Vorliebe des Eurodance-Kings für die legendäre Rockgruppe Queen lässt er eindrucksvoll ins Programm einfließen. Fans dürfen sich auf ein audiovisuelles Entertainment-Spektakel einstellen.

Wo wird DJ Bobo in Berlin spielen?

Das Konzert findet in der Mercedes-Benz Arena (Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin) statt.

Gibt es noch Tickets für die Show?

Für das Berlin-Konzert von DJ Bobo sind noch Karten erhältlich. Allerdings nicht mehr in allen Kategorien. Wer noch Tickets für das Konzert ergattern möchte, sollte sich also beeilen. Die Konzertkarten sind auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erhältlich.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Sonnabend (4. Mai) um 18.30 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 20 Uhr.

Welche Songs wird DJ Bobo in Berlin spielen?

Die Fans dürfen sich auf einen Abend mit neuen Songs vom aktuellen Album "KaleidoLuna" und eine Auswahl der größten Hits freuen. Bei Songs wie "Senorita" und "Un Ultimo Baile" kommt Urlaubs-Feeling pur auf und mit Dance-Pop Songs wie "Take Me Higher" wird die Arena zum Dancefloor. Ohrwurm-Garantie bieten die Songs "Save You", "Fireflies" und "This Is My Day".

Wie komme ich zur Mercedes-Benz Arena?

Die Mercedes-Benz Arena ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Bahnhof Warschauer Straße halten neben der S-Bahn Linien S3, S5, S7, S75 und S9 und der U-Bahn Linie U1 auch Busse der Linien 347 und N1 sowie die Tram Linien M10 und M13. Der Bahnhof ist durch eine Fußgängerbrücke direkt mit der Mercedes-Benz Arena verbunden. Für Autofahrer befindet sich in der Helen-Ernst-Straße auf der westlichen Seite der Arena ein Parkhaus.

Was muss ich beim Einlass beachten?

Für Veranstaltungen in der Mercedes-Benz Arena gelten neue Taschenregelungen: Hierzu heißt von Seiten der Veranstalter: "Zur Erhöhung der Sicherheit dürfen Besucher ab sofort keine Taschen oder Rucksäcke mehr in die Mercedes-Benz Arena mitnehmen." Das Verbot betrifft Taschen und Rucksäcke, aber auch Beutel und Plastiktüten, deren größte Seite größer als das Format "DIN A4" (21 x 29 cm) ist.

Hier finden Sie weitere Informationen und Hinweise zu den Einlassbestimmungen der Mercedes-Benz Arena.

DJ Bobo live in der Mercedes-Benz Arena, Sonnabend, 4. Mai 2019, Einlass 18.30 Uhr, Konzertbeginn gegen 20 Uhr, Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.