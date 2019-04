Brände Holzhaus und Wald in Berlin-Köpenick stehen in Flammen

Berlin. Ein großes Holzgebäude in Berlin-Köpenick ist am Samstagmorgen in Flammen aufgegangen. Nach Informationen der Zeitung "B.Z." (Online-Ausgabe) soll es sich dabei um die Waldkita Köpenick handeln, Polizei und Feuerwehr machten dazu keine Angaben. "Wir sind um 5.29 Uhr alarmiert worden. Das rund 150 Quadratmeter große Holzhaus stand bereits in Vollbrand", sagte eine Feuerwehrsprecherin. Die Flammen griffen demnach auf dem umliegenden Wald über. Auf einer Fläche von 200 Quadratmetern brannten Sträucher und Bäume.

Sechs Gasflaschen mussten von den Rettungskräften geborgen und gekühlt werden. "Wir hatten das Feuer bereits nach einer halben Stunde unter Kontrolle. Niemand wurde verletzt", sagte die Sprecherin. Das Holzhaus wurde durch den Brand vollständig zerstört. "Sobald die Brandstelle abgekühlt ist, werden wir vor Ort mit den Ermittlungen zur Ursache beginnen", erklärte eine Polizeisprecherin.