"Bild": Bundesverkehrsministerium will Klarheit über BER

Berlin. Das Bundesverkehrsministerium will laut einem Bericht der "Bild"-Zeitung (Samstag) bis kommende Woche Klarheit über den Eröffnungstermin für den neuen Hauptstadtflughafen BER. Verkehrsstaatssekretär Michael Güntner habe am Freitag einen Brief an Flughafen-Geschäftsführer Engelbert Lütke Daldrup geschickt. Darin werde eine "verbindliche Stellungnahme bis Mittwoch, den 17. April 2019" gefordert, "ob Sie sicherstellen können, dass der mehrfach von der Geschäftsführung des BER genannte Eröffnungstermin Oktober 2020 nach wie vor eingehalten werden kann".

Am Freitag waren erneut Zweifel am Terminplan bekannt geworden. Dieser sei "aufgrund des unfertigen Anlagenzustands stark gefährdet", zitierte der "Tagesspiegel" aus einem internen Bericht des Tüv Rheinland. Lütke Daldrup widersprach. "Der Terminplan ist aus meiner Sicht nicht gefährdet, das hat der Tüv auch genauso gesehen", sagte er dem RBB-Sender Radioeins.

Der Flughafen hatte ursprünglich schon 2012 eröffnet werden sollen. Mehrere geplatzte Eröffnungstermine brachten ihn immer wieder in die Schlagzeilen.