Moritz van Dülmen: „Berlin ist unsere Bühne“

In Berlin Straßen und öffentlich Plätze zu bespielen, wird immer schwieriger. Die Vorschriften nehmen zu, Sicherheitsaspekte und Lärmschutz gewinnen an Bedeutung. Das bekommt auch Moritz van Dülmen zu spüren. Der Chef der Kulturprojekte Berlin GmbH organisiert im Auftrag des Senats neben vielen anderen Kulturveranstaltungen auch gesamtstädtische Großevents wie die Mauerfalljubiläen. Der 30. Jahrestag des Mauerfalls soll in diesem Jahr mit einem siebentägigen Open-Air-Festival zur Friedlichen Revolution begangen werden. Im Interview mit der Berliner Morgenpost, berichtet der 48 Jahre alte Kulturmanager, wie er das hinbekommt und wie der Stand der Dinge bei seinem zweiten Großprojekt, der Planung und Organisation der Berlin-Ausstellung im Humboldt Forum, ist.

Berliner Morgenpost: Die Kulturprojekte GmbH ist eine zu 100 Prozent landeseigene Gesellschaft, Ihr Aufsichtsratschef ist Kultursenator Klaus Lederer. Wie groß ist der Einfluss der Politik auf Ihre Arbeit?

Moritz van Dülmen: Grundsätzlich sind wir in unserer Arbeit unabhängig. Um welche Themen oder Geschäftsfelder wir uns kümmern, bestimmt die Politik, das Abgeordnetenhaus hat uns 2006 schließlich gegründet. Der Senat finanziert zunächst nur unsere Betriebskosten und das Kernteam. Wir verfügen über kein Projektbudget, sondern für die einzelnen Veranstaltungen werben wir die Mittel ein, wobei diese oft aus öffentlichen Quellen kommen. Aber im operativen Geschäft, und das ist ganz wichtig, sind wir unabhängig, in Ausgestaltung, Management und Schwerpunktsetzung sind wir völlig frei. So gibt der Senat etwa vor, dass das 30. Jubiläum des Mauerfalls gefeiert werden soll. Wie und mit wem wir uns darum kümmern, machen wir aber mit den entsprechenden Akteuren in der Stadt aus. Es gibt also eine konstruktive Distanz zur unmittelbaren Politik, aber natürlich auch einen Austausch zur grundsätzlichen Ausrichtung und in Finanzierungsfragen.

Das Kunstprojekt DAU bekam in Berlin keine Genehmigung, auch andere klagen, dass es immer schwieriger wird, auf öffentlichen Plätzen überhaupt noch Veranstaltungen anzumelden. Haben Sie es da als senatseigener Betrieb leichter?

Für uns gelten dieselben Regeln und Gesetze wie für die Betreiber eines Weihnachtsmarktes. Da haben wir keinen Vorteil, wir müssen das ganze Genehmigungsprozedere durchlaufen. Es ist aber nicht von der Hand zu weisen, dass ein Projekt, das einen gesamtstädtischen Konsens hinter sich hat, auch immer einen Rückenwind hat, der es eher möglich macht, Lösungen zu finden als das vielleicht bei einem individuellen oder kommerziellen Vorhaben der Fall wäre. Wir sind jedoch nicht von Regeln und Vorläufen entbunden.

Wieviel Vorlauf braucht man denn?

Ein gutes Jahr Vorbereitungszeit braucht man heute schon. Für Weichenstellungen, Ämterrunden, Gespräche mit der Verkehrslenkung, Polizei und so weiter, um alle Schwierigkeiten auf allen Seiten zu besprechen und diese dann auf Augenhöhe zu bewältigen. So kann man herausfinden, wo man gemeinsam Lösungen finden muss. Am Alexanderplatz etwa, wo viele Verkehrsadern zusammenlaufen und den wir zum Mauerfalljubiläum auch bespielen wollen. Da werden wir uns alle gemeinsam anstrengen, um Lösungen zu finden.

Auch Lärmschutzauflagen werden immer strenger. Wirkt sich das auch auf Ihre Veranstaltungen aus?

Das ist insgesamt eine große Herausforderung für uns alle, und ich hoffe, dass es in Abwägung von gesamtstädtischen Interessen und den Bedürfnissen einzelner Bürger oder Anwohner immer möglich sein wird, zumindest Ausnahmen zu erwirken. Das gilt besonders, wenn es um große gesamtstädtische Jubiläen und Feierlichkeiten geht. Hier gilt es, das richtige Maß zu finden. Die Tendenz, dass immer mehr reglementiert wird, spüren wir im Vergleich zu unserer Anfangszeit im Jahr 2006 natürlich auch. Wir sitzen zwar hier im kleinen Podewil, aber Berlin ist unsere Bühne. Unsere Arbeitsmethode ist es, die Stadt zu bespielen. Das wird schwieriger. Das hat auch mit Sicherheitsfragen zu tun, die seit Duisburg und dem Anschlag auf dem Breitscheidplatz anders betrachtet werden müssen. Hinzu kommt die Überlastung bestimmter Gegenden.

Sind die Berliner inzwischen eventmüde?

Wir beobachten eine Zunahme von Anfragen für Veranstaltungen im öffentlichen Stadtraum und gleichzeitig von Gesetzesinitiativen für Regulierungen auch auf Bundes- und europäischer Ebene. Auch wir wollen zu den Menschen auf die Straße gehen. Das haben wir seit über zehn Jahren erfolgreich auch mit komplexen Themen gemacht. Man bekommt so eine ganz andere Aufmerksamkeit, weckt Interesse und lenkt die Menschen auch in unsere Partnerinstitutionen wie Museen. Das haben andere auch begriffen. Wenn dann ein Event nun den nächsten jagt, befinden wir uns unter vielen Antragstellern und spüren die verschärfte Situation. Bei allem Verständnis für Einzelinteressen und die Behörden gilt es zu überlegen, wie viel Reglementierung die Stadt verträgt. Das ist eine spannende und dringend notwendige Diskussion. Das kennen wir auch von den Diskussionen um die Clubs in gentrifizierten Regionen. Im Ganzen ist die langfristige Entwicklung nicht nur positiv, wir müssen als Stadt lebendig bleiben.

Lässt sich der bürokratische Mehraufwand im Vergleich zur Situation vor zehn Jahren beziffern?

Der Aufwand ist 50 Prozent größer, der ganze Prozess des Genehmigungsverfahren ist komplexer und schwieriger geworden. Klagen, Anfragen und so weiter machen es nicht einfacher. Sicherheit ist dabei kein negativer Aspekt, sie zu bieten, gilt heute als Service – und das braucht Zeit. Es ist ein längerer Prozess zu klären, ob man Veranstaltungen im öffentlichen Raum plant und wie man sie möglich macht. Wir sind an Termine wie etwa den 9. November gebunden, und das wollen wir natürlich nicht in geschlossenen Räumen wie etwa der Mercedes Benz-Arena begehen. Wir müssen überlegen, wie wir das hinbekommen und schauen, dass wir genug Vorlauf haben. Kurzfristige Ideen durchzusetzen wird allerdings immer schwieriger. Wir kommen aus einer Zeit, in der in Berlin sehr viel mehr Dinge möglich waren, aber im Vergleich zu anderen Städten sind wir immer noch Spitzenreiter in Europa,um wirklich tolle Projekte zu machen. Wir hoffen, dass sich das halten lässt.

Bei der Lichtgrenze zum 25. Jahrestag des Mauerfalls wurden sie schier überrannt. Wird das beim 30. besser organisiert?

Wir hatten mit viel Publikum gerechnet, waren dann aber überrascht, dass so viele Menschen kamen. Wir wollen im November an den Schauplätzen der friedlichen Revolution feiern und müssen damit rechnen, dass ganz viele Leute kommen. Geplant sind im November dezentrale Veranstaltungen an sieben Orten, da verteilen sich die Besucher ein bisschen. Aber natürlich gibt es auch eine inhaltliche Begründung für die Auswahl der sieben Orte als Schauplätze der friedlichen Revolution. Wir fragen derzeit nach Zeitzeugen zu bestimmten Orten, wie etwa an der Bösebrücke, Bornholmer Straße, einige haben sich auf den Fotos wiedererkannt oder waren dort und erzählen davon. Das ist die Phase, in der wir sehen, welche Reaktionen und Geschichten kommen. Vor der Sommerpause überlegen wir dann, wie wir das kanalisieren und was wir daraus machen. Das ist ein Prozess. Das Konzept steht ganz zum Schluss. Wir überlegen noch, wie wir auch ganz gezielt Menschen zum Mitmachen bewegen. So wie wir bei der Lichtgrenze Ballonpaten mit einbezogen haben oder Schulklassen, die die Dominosteine für den symbolischen Mauerfall vor knapp zehn Jahren gestaltet haben.

Da müssen Sie sich um die Bürgerbeteiligung also keine Sorgen machen?

Nein. Es ist aber auch eine Gratwanderung. Wie feiermüde oder feierwillig ist man? Organisiert man eine Party oder feiert man ein Ereignis, das auch nach Aufarbeitung verlangt? Der Kampf und der Mut der Menschen ist zu würdigen, das heißt aber nicht, dass alle darauf folgenden Entwicklungen für alle positiv verlaufen sind. Auch das muss in der Woche thematisiert werden. Das ist etwas anderes als 2009, als die Euphorie im Vordergrund stand. Aber natürlich wollen wir auch feiern. Am 9. November werden die Menschen kommen, weil sie sich amüsieren und sich gemeinsam erinnern wollen.

Nach zwei erfolgreichen Jubiläen wird es wahrscheinlich schwerer, die Menschen zu begeistern. Was soll denn der Gänsehautmoment beim 3. Mauerfallfest sein?

Am Schluss wird es der gemeinsame musikalische Höhepunkt sein, die Kraft der Emotion ist bei der Musik am größten, damit spielen wir und orchestrieren das auf den sieben Bühnen, so dass die Leute ihren Gänsehautmoment haben können. Wir werden das auch über Bildschirme von einer Bühne zur anderen verbinden. Jeder soll am 9. November in dem Bewusstsein nach Hause gehen, etwas Besonderes erlebt zu haben. Sie haben dann nicht nur einfach Musik gehört.

Kommen wir zum Humboldt Forum. Weil die Räume nicht fertig geworden sind, kann die Berlin-Schau in der ersten Etage des Schlosses nicht wie geplant im Herbst eröffnen. Haben Sie die Flächen inzwischen bekommen?

Wir haben die Flächen Mitte März bekommen, also ein gutes halbes Jahr später als geplant. Deshalb können viele Gewerke für die Ausstellungsproduktion und den Einbau erst jetzt ausschreiben. Die formale Übergabe der fertigen Flächen steht noch aus, da noch immer letzte Bauarbeiten stattfinden. Auf Arbeitsebene können unsere Techniker nun aber mit dem Gestaltungsbüro die Flächen vorbereiten, bevor wir im Sommer mit dem Ausstellungsaufbau beginnen. Die Eröffnung planen wir im Frühjahr 2020. Sie müssen sich vorstellen, dass dies natürlich ein sehr umfangreiches Vorhaben ist: Wir bespielen mit 4000 Quadratmetern eine Ausstellungsfläche, die so groß ist wie der gesamte Gropius Bau.

Zeigen Sie zur Eröffnung im Herbst 2019 denn überhaupt noch nichts?

Nein, unsere Ausstellung ist komplex und in sich verbunden, schon allein durch den interaktiven Ausstellungsrundgang, zu dem jeder Besucher eingeladen wird, da kann man nicht nur einen Raum vorab zeigen. Die Eröffnung des Humboldt Forums verläuft stufenweise. Nach dem Erdgeschoss mit Sonderausstellungen der Stiftung Humboldt Forum, Teilen der Geschichte des Ortes und Gastronomie folgen wir im Frühjahr und dann die Museen in der zweiten und dritten Etage sukzessive im weiteren Verlauf des Jahres. Es ist ein Kulturgebäude, das nach und nach entsteht.

Ihre Nachbarschaft kostet Eintritt, das Humboldt Forum nicht. Ist das nicht unzulässige Konkurrenz für die umliegenden Museen? Sie vertreten ja als Kulturprojekte GmbH auch die Interessen der Stadtmuseen.

Das ist problematisch. Insgesamt ist es zu begrüßen, wenn Barrieren zum Zugang zur Kultur entfallen. Die Frage ist, wo man damit beginnt, da spricht einiges für ein neues Haus mit neuem Charakter. Das läuft in den ersten zwei Jahren noch außer Konkurrenz. Es ist dennoch richtig, dass eine Verzerrung des Wettbewerbs gegenüber anderen Museen und Theatern entsteht. Das muss man sehr genau beobachten und sehen, wie man damit umgeht. Da bin ich eher skeptisch. Zurzeit wird für die Landesmuseen ein kostenloser Museumstag erwogen. Ob das ausreichen wird, weiß ich nicht. Der freie Eintritt im Humboldt Forum sollte ausdrücklich ein Probebetrieb sein, der dann in seinen Folgen analysiert wird.

Wie lange soll der Probebetrieb laufen?

Bisher ist er vom Bund auf drei Jahre festgelegt. Auf der Metaebene ist das zu begrüßen, Kollateralfolgen wie eventuelle Besucherrückgänge bei anderen muss man beobachten. Ausprobieren sollte man es, das finde ich auch, aber dann auch fair benennen und danach gegebenenfalls auch Lösungen für die Anderen finden. Wir müssen frühzeitig mit der Evaluation der Auswirkungen beginnen. Das muss man jetzt planen und sich verständigen, wie es nach den drei Jahren weitergeht.