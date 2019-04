Steuervorteil durch Kinderfreibeträge sichern

Ab Juli 2019 können sich Eltern über zehn Euro mehr Kindergeld für jedes Kind freuen. Bis dahin überweist die Familienkasse – wie 2018 – monatlich 194 Euro für das erste und zweite Kind; für weitere Kinder fällt es etwas höher aus (siehe Übersicht).

Das Kindergeld sollten Eltern recht zügig nach der Geburt ihres Kinds beantragen. Denn seit 2018 zahlt es die Familienkasse höchstens für sechs Monate rückwirkend aus. Kindergeld stehen Mutter und Vater gleichermaßen zu – und zwar ab dem Monat der Geburt bis zum 18. Geburtstag. Danach zahlt die Familienkasse das Kindergeld nicht mehr automatisch, nur auf Antrag. Ist das Kind volljährig, kann es noch bis zu seinem 25. Geburtstag kindergeldberechtigt sein. Kindergeld gibt es aber nur, wenn es in einer Ausbildung ist. Es zählen eine Schul- oder Berufsausbildung, ein Studium, ein Bundesfreiwilligendienst und ein freiwilliges, soziales oder ökologisches Jahr.

Bis zum Abschluss seiner Erstausbildung, ob im Beruf oder im Studium, darf es unbeschränkt Geld verdienen. Das Kindergeld gibt es trotzdem. Das ändert sich aber, wenn das Kind eine weitere Berufsausbildung oder ein zweites Studium beginnt. Dann gibt es das Kindergeld nur, wenn das Kind höchstens 20 Stunden in der Woche arbeitet. Jobbt es neben seiner Ausbildung regelmäßig mehr, dann entfällt der Kindergeldanspruch. Häufig streiten Eltern deswegen mit der Familienkasse – und klagen beim Finanzgericht oder sogar beim Bundesfinanzhof (BFH).

Mehraktige Berufsausbildung: Diese 20-Stunden-Grenze gilt aber nicht, wenn sich die erste Ausbildung über mehrere Stationen erstreckt, es sich also um eine „mehraktige Erstausbildung“ handelt. Hiervon kann die Rede sein, wenn mehrere Ausbildungsabschnitte zeitlich und inhaltlich aufeinander aufbauen und dem eigentlichen Berufsziel dienen. Bei einem Masterstudium, das unmittelbar einem Bachelorabschluss folgt, ist dies der Fall. Weiteres Beispiel: Ein Kind will Techniker werden. Es schließt zunächst eine Ausbildung zum Industriemechaniker ab und besucht gleich danach die Technikerschule. In diesen Fällen darf das Kind auch mehr als 20 Wochenstunden arbeiten und das Kindergeld wird dennoch ausgezahlt.

Kinderfreibetrag: Steuerlich gibt es zum Kindergeld eine Alternative, die sich insbesondere für Besserverdiener, aber auch für manche Alleinerziehende, rechnet: Eltern mit Anspruch auf Kindergeld können sich in ihrer Steuererklärung für ihr Kind einen Kinderfreibetrag anrechnen lassen. Dazu füllen sie für jedes Kind die Anlage Kind aus.

Genau genommen besteht der Gesamtkinderfreibetrag aus zwei Elementen: dem sächlichen Kinderfreibetrag für das Existenzminimum des Kinds (pro Elternteil: 2.394 Euro) und dem Freibetrag für den Betreuungs- und Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf (BEA, pro Elternteil: 1.320 Euro). Diese Freibeträge verdoppeln sich, wenn die Eltern verheiratet sind und zusammenveranlagt werden. 2018 betragen sie dann insgesamt 7.428 Euro (siehe Tabelle).

Das Finanzamt berechnet, ob das Kindergeld oder der Kinderfreibetrag günstiger ist. Im letzteren Fall zieht es den Kindergeldanspruch im Steuerbescheid ab und der Steuerzahler profitiert von einer Steuerermäßigung, die höher ist als das ausgezahlte Kindergeld (siehe Berechnungsbeispiel).

Achtung: Das Finanzamt zieht bei der Steuerberechnung das Kindergeld immer ab, unabhängig ob es tatsächlich an den Steuerzahler ausgezahlt wurde. Sogar nicht ausgezahltes Kindergeld anzurechnen hält der Bund der Steuerzahler für rechtswidrig und plant dazu eine Musterklage.

Bei Verheirateten mit einem gemeinsamen Kind bringen die Kinderfreibeträge einen zusätzlichen Steuervorteil, wenn das zu versteuernde Einkommen zirka 65.000 Euro übersteigt; bei zwei Kindern knapp 69.000 Euro. Besserverdiener schneiden mit den Kinderfreibeträgen meistens besser ab.

Doch auch für Alleinerziehende können die Kinderfreibeträge einen Steuervorteil bringen. Normalerweise steht einer Alleinerziehenden jeweils der halbe Kinder- und BEA-Freibetrag zu. In der Anlage Kind kann sie den vollen Kinderfreibetrag beantragen, wenn sie ihre Unterhaltspflicht erfüllt und der Ex-Partner weniger als 75 Prozent des Kindesunterhalts leistet. Und den vollen BEA-Freibetrag kann sie bekommen, wenn das Kind bei ihr gemeldet ist und der andere Elternteil das Kind im Laufe des Jahres weniger als zehn Prozent betreut. Wobei dies bei geringeren Einkünften selten die beste Wahl ist. Denn wer nur den halben BEA-Freibetrag hat, dem rechnet das Finanzamt auch nur das halbe Kindergeld entgegen.

Bei einer Alleinerziehenden mit halbem Kinder- und vollem BEA-Freibetrag bringen diese mehr Entlastung als das Kindergeld schon bei einem zu versteuernden Einkommen von gut 16.600 Euro. Bei vollen Freibeträgen lohnt es sich erst bei einem Einkommen von gut 34.000 Euro. Deshalb der Rat: Einfach die Anlage Kind ausfüllen und das Finanzamt rechnen lassen.

Übrigens: Steuerbescheide ergehen beim Kinderfreibetrag vorläufig, weil sowohl der Bundesfinanzhof als auch das Bundesverfassungsgericht derzeit prüfen, ob die Kinderfreibeträge 2014 zu niedrig angesetzt wurden.

Entlastungsbetrag für Alleinerziehende: Wer ein Kind allein erzieht, dem gewährt der Fiskus einen Entlastungsbetrag von 1908 Euro jährlich. Für jedes weitere Kind gibt es einen Zuschlag von jeweils 240 Euro. Bei drei Kindern kommen so 2388 Euro zusammen, die die Steuerlast drücken.

Es gibt aber eine Bedingung: Mit der Alleinerziehenden darf kein weiterer Volljähriger wohnen, allenfalls eigene Kinder, für die es noch Kindergeld gibt. Wenn ein neuer Lebensgefährte oder die Oma einziehen, dann entfällt der Freibetrag. Für jeden Monat, in dem die Voraussetzungen nicht erfüllt werden, kürzt das Finanzamt den Anspruch um ein Zwölftel. Zu beantragen ist der Entlastungsbetrag in der Anlage Kind ab Zeile 46.

Ausbildungsfreibetrag: Wenn der Sprössling mit mindestens 18 Jahren auszieht und sich in Berufsausbildung befindet, dann steht Eltern mit Kindergeldanspruch der Ausbildungsfreibetrag zu. Offiziell heißt er „Freibetrag zur Abgeltung eines Sonderbedarfs bei Berufsausbildung eines volljährigen Kindes“ und kann in der Anlage Kind ab Zeile 52 beantragt werden. Er beträgt fürs Jahr 924 Euro und steht beiden Elternteilen hälftig zu. Bei einer Einzelveranlagung können Vater und Mutter jeweils 462 Euro absetzen, sie können aber auch eine andere Aufteilung beantragen (Zeile 55). Entfällt der Kindergeldanspruch, dann gibt es keinen Ausbildungsfreibetrag mehr. Deshalb wird der Freibetrag in Monaten ohne Anspruch um jeweils 77 Euro gekürzt. Wohnt das Kind im Ausland mit niedrigeren Lebenshaltungskosten, dann kann das Finanzamt den Freibetrag ebenfalls kürzen.

Wenn ein noch nicht volljähriges Kind beispielsweise ins Studentenwohnheim zieht, dann gibt es keinen Ausbildungsfreibetrag. Ob das richtig ist, das muss der BFH entscheiden (Az. VI R 20/18). Betroffene können sich auf dieses anhängige Verfahren berufen.

Bezahlen Eltern Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für ihren Nachwuchs, dann können sie in der Anlage Kind die übernommenen Beiträge angeben: In Zeile 31 für den Basisschutz in der Krankenversicherung, in Zeile 32 die Pflegeversicherung und in Zeile 37 Beiträge für Wahlleistungen oder eine Auslandskrankenversicherung. Die Eltern profitieren dann von einem Sonderausgabenabzug, wenn sie Versicherungsnehmer und kindergeldberechtigt sind.

Wenn das Kind selbst Versicherungsnehmer ist und der Arbeitgeber die Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge vom Azubilohn einbehält, dann können Eltern diese dem Kind überweisen und sie ebenfalls als übernommene Vorsorgeaufwendungen mit dem Finanzamt abrechnen. So hat es der BFH in einem Urteil vom 13. März 2018 entschieden (Az. X R 25/15). Dann kann jedoch das Kind die Beiträge nicht mehr als eigene Sonderausgaben absetzen.

Zusätzliche Steuervorteile für den Nachwuchs gibt es bei Betreuungskosten, Schulgeld und Unterhaltszahlungen an Kinder, für die es kein Kindergeld mehr gibt (Teil 3). Riester-Sparer sichern sich mit Einzahlungen Kinderzulagen zwischen 185 und 300 Euro. Und 2018 konnten diejenigen, die ein Haus oder eine Eigentumswohnung gebaut oder gekauft haben und dort eingezogen sind, erstmals vom Baukindergeld profitieren. Der Staat sponsert das eigene Zuhause zehn Jahre lang mit jährlich 1.200 Euro pro Kind.