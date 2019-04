Flughafentunnel Tegel: Ab Montag voll gesperrt

Berlin. Wer zu Beginn der Osterferien mit dem Auto zum Flughafen Tegel fahren will, muss mehr Zeit einplanen. Der Flughafentunnel wird ab Montag voll gesperrt. Der Asphalt auf der Bundesautobahn A 111 zwischen den Anschlussstellen Am Festplatz und Saatwinkler Damm müsse erneuert werden, teilte der Senat am Freitag mit.

Die Straße wird zwischen Montag und Donnerstag in zwei Bauphasen erneuert. Ab Montag um 5 Uhr bis Dienstag um 22 Uhr wird der Verkehr zweispurig über den Kurt-Schumacher-Damm umgeleitet. Im zweiten Bauabschnitt wird der Verkehr vom 16. April um 22 Uhr bis zum 18. April um 22 Uhr einspurig umgeleitet. Die Zufahrt Eichborndamm/Antonienstraße wird während der Bauarbeiten aus Richtung Scharnweberstraße gesperrt.

Die Senatsverkehrsverwaltung bittet, den Bereich nach Möglichkeit zu umfahren oder auf andere Verkehrsmittel umzusteigen. Für die Anfahrt zum Flughafen Tegel sollte ausreichend Zeit eingeplant werden.