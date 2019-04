Granatenfund in Gartenlaube: Munition kontrolliert gesprengt

Wittenberge. Die Munition, die in einer Gartenlaube in Wittenberge entdeckt wurde, ist kontrolliert gesprengt worden. Das sagte eine Sprecherin der Polizei am Freitagnachmittag. Gegen 15 Uhr war der Einsatz demnach beendet. Der Sperrkreis wurde aufgehoben, die Anwohner konnten in ihre Häuser zurück. Neben einem Entschärfungsteam des Landeskriminalamtes waren auch Feuerwehr und Ordnungsamt im Einsatz. Ein Mann, der die Laube frisch übernommen hatte, hatte laut Polizei am Donnerstagabend die Mörsergranate auf einer Werkbank entdeckt. Bei Ermittlungen wurde weitere Munition gefunden.

( dpa )