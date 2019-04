Berliner Sparkasse baut mobile Beratungsangebote aus

Mit dem Smartphone statt der Bankkarte an der Ladenkasse zahlen können inzwischen - zumindest technisch gesehen - viele in Deutschland.

Berlin. Die Berliner Sparkasse baut ihre mobilen Beratungsangebote weiter aus. Kundenberater seien inzwischen an 15 Standorten mit sogenannten „roten Schreibtischen“ und dem Sparkassenbus präsent, sagte der Vorstandsvorsitzende des Geldinstituts, Johannes Evers, am Freitag in Berlin. Ab Mitte dieses Jahres solle zudem ein weiterer Sparkassenbus durch Berlin fahren. Derzeit werde das Fahrzeug noch nach den Wünschen der Bank umgebaut. „Wenn Kunden nicht mehr so häufig in Filialen kommen, gehen wir dahin, wo Kunden sich treffen“, erklärte Evers den Schritt.

Großteil der Kunden nutzt Online-Banking

Trotz weiterer Filialschließungen bleibe die Sparkasse auch in der Fläche präsent, betonte Evers. Im vergangenen Jahr schloss das Geldhaus zehn Filialen. Auch in diesem Jahr würden berlinweit zwischen fünf und zehn Standorte geschlossen. Die Sparkasse reagier damit auf das veränderte Kundenverhalten, so Evers. Rund 60 Prozent der Sparkasse-Privatkunden nutzen regelmäßig das Internet, um Bankgeschäfts zu tätigen. Allein im vergangenen Jahr sei die Zahl der Online-Banking-Nutzer um gut 40.000 gestiegen. Die Zahl der Girokonten sei im vergangenen Jahr konstant geblieben, so der Sparkassen-Chef. Momentan haben rund 1,3 Millionen Berliner bei dem Geldinstitut ein Konto. Damit bleibt die Sparkasse Berlins größte Bank.

Das Geschäftsjahr 2018 verlief für die Sparkasse zufriedenstellend, sagte Evers. 103 Millionen Euro verdiente die Bank im vergangenen Jahr. Das Ergebnis fiel damit um 17 Millionen Euro höher aus als erwartet. Vor allem die private und gewerbliche Immobilienfinanzierung habe dazu beigetragen. An private Bauherren seit die Kreditvergabe auf 792 Millionen Euro angestiegen. Bei der Finanzierung von gewerblichen Immobilienprojekten kletterte das Neugeschäft sogar auf 3,12 Milliarden Euro. Die Sparkasse habe 2018 wichtige Erfolge erzielt und die eigene Position im Markt behauptet, sagte Evers. „Unsere Kombination aus digitaler Kompetenz und persönlicher Nähe wirkt. Der Zuspruch im Jubiläumsjahr hat die Bedeutung der Berliner Sparkasse für die Stadt noch einmal deutlich herausgestellt“, so der Vorstandschef. Im vergangenen Jahr hatte die Berliner Sparkasse ihren 200. Geburtstag gefeiert.

In der deutschen Hauptstadt sehe er weiterhin eine positive wirtschaftliche Entwicklung. „Ich glaube, dass Berlin weiter aufholen wird, aber wir sehen erste Abkühlungserscheinungen“, erklärte Evers. Auch andere Ökonomen hatten zuletzt ihre Prognose für das Berliner Wirtschaftswachstum nach unten korrigiert. Vor allem der Brexit und drohende internationale Handelskriege könnten auch die Berliner Wirtschaft treffen.

Berliner halten sich bei Wertpapieren zurück

Er sehe mit Sorge, dass Berliner an dem bisherigen Wachstum aber nur bedingt Teil hatten, sagte Evers. „Wir sind kein Land der Aktien“, beklagte er. Ende des vergangenen Jahres betrug das Depotvolumen nach einem insgesamt schwachen Börsenjahr und der traditionellen Zurückhaltung der Berliner gegenüber Wertpapieren 2,79 Milliarden Euro nach 3,19 Milliarden Euro Ende 2017. Evers sagte, die Sparkasse habe die Beratung rund um das Wertpapier im vergangenen Jahr neu aufgestellt. Produkte und Beratungen seien stark vereinfacht worden, Berater insbesondere mit Blick auf eine verständliche Sprache geschult. Erste Erfolge seien bereits sichtbar: 2018 wurden bei der Sparkasse rund 19.000 neue Fondssparpläne abgeschlossen.