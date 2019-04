Mann mit Flasche geschlagen: Streit eskaliert

Berlin. Ein Mann hat in Kreuzberg einen anderen Mann mit einer Flasche ins Gesicht geschlagen und dabei schwer verletzt. Die beiden jungen Männer gerieten nach Polizeiangaben Donnerstagnacht im Görlitzer Park in Streit. Dabei soll der 21-Jährige dem 19-Jährigen mit einer Flasche eine Platzwunde am Kopf zugefügt haben. Der 21-jährige Mann musste im Krankenhaus behandelt werden. Der mutmaßliche Angreifer sagte aus, dass der andere Mann ihn zuvor mit einem Messer angegriffen habe. Die Polizei fand kein Messer, der Mann wies aber eine Stichverletzung an der Handinnenfläche auf. Die Streitenden waren polizeilich bekannt. Alkohol war den Angaben zufolge nicht im Spiel.

( dpa )