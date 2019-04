Schwimmen an Ostern: Berlins erste Freibäder öffnen

Berlin (dpa/bb) – Berlin startet in der kommenden Woche in die Freibadsaison - und Meteorologen zufolge dürfte es bis dahin immerhin etwas wärmer werden. Schwimmen gehen kann man ab Karfreitag (19. April) im Strandbad Wannsee, im Sommerbad Wilmersdorf und in mindestens einem der Becken im Prinzenbad in Kreuzberg, wie die Berliner Bäder-Betriebe am Freitag ankündigten. Am 27. April öffne das Sommerbad Olympiastadion. Damit stünden vier der fünf beliebtesten Bäder bereits im April zur Verfügung, sagte Bäder-Vorständin Annette Siering. Der Großteil der Frei- und Strandbäder startet jedoch erst nach und nach im Mai und Juni in die Saison. 2018 hatte der schöne Sommer den Bäderbetrieben ein Zehn-Jahres-Hoch von über 6,7 Millionen Gästen beschert.

