Bäderbetriebe 85 Millionen Euro für Bäder in Pankow und Mariendorf

Berlin. Für die geplanten Multifunktionsbäder in Pankow und Mariendorf stehen den Bäderbetrieben insgesamt 85 Millionen Euro zur Verfügung. Ursprünglich waren nur 60 Millionen vorgesehen.

Nun habe das Abgeordnetenhaus zusätzlich 25 Millionen Euro aus dem Siwana-Fonds bewilligt, sagte Sportstaatssekretär Aleksander Dzembritzki am Freitag.

Damit sei es möglich, in Pankow ein zweites 50-Meter-Becken zu errichten, sodass Schulschwimmen und öffentliches Schwimmen gleichzeitig möglich sein wird. Das Multifunktionsbad in Pankow soll Ende 2025 öffnen, das Bad in Mariendorf bereits ein Jahr früher.

Das „Berliner Bäderkonzept 2025“ wurde 2014 vom Senat beschlossen mit dem Hintergedanken, Berlins Bäder attraktiver, moderner und wirtschaftlicher zu machen. Die Idee war, alle 62 Bäder erhalten zu lassen und darüber hinaus zwei Multifunktionsbäder zu bauen.