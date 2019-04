Diese Schulen werden in den Osterferien saniert

Berlin. Ferienzeit ist Bauzeit – zumindest an den Berliner Schulen. An 242 Schulen und Oberstufenzentren der Stadt werden die kommenden zwei Wochen Osterferien genutzt, um die Schulbausanierung voranzutreiben. Schließlich sind in dieser Zeit die Schulen leer und die Bauarbeiter können ungehindert Lärm machen, ohne den Unterricht zu stören.

Die Schulbauoffensive geht voran. „Es fließen Jahr für Jahr mehr Mittel ab“, sagte Schulsenatorin Sandra Scheeres (SPD) am Donnerstag beim Presserundgang durch das Oberstufenzentrum (OSZ) Lotis in Tempelhof, wo für 500.000 Euro der Brandschutz auf den heutigen Stand gebracht werden soll und außerdem einige Räume saniert werden.

Für weitere 114.000 Euro wird das OSZ fit für die Digitalisierung gemacht – ein Aspekt, der bei der Berliner Schulbauoffensive eine zentrale Rolle spielt.

5,5 Milliarden Euro vorgesehen

Insgesamt sind für die Sanierung der Berliner Schulen im Rahmen der Berliner Schulbauoffensive für die nächsten Jahre 5,5 Milliarden Euro vorgesehen. Allein im nächsten Zeitraum sollen davon über 208 Millionen Euro verbaut werden. Die höchste Zahl von Schulen werden in den Bezirken Charlottenburg-Wilmersdorf mit 32 Schulen und Tempelhof-Schöneberg mit 30 Schulen saniert. In Mitte sind es dagegen nur 9 Schulen, in Marzahn-Hellersdorf lediglich zehn.

Die Sanierungen reichen von Verbesserung der WC-Anlagen bis zur Sanierung der Dächer, der Sporthallen oder einer Komplettsanierung. Da die kaum während der Osterferien zu schaffen ist, werden beispielsweise am Robert-Koch-Gymnasium im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg Unterrichtscontainer aufgestellt, damit die Schüler ausweichen können. Dort an der Schule werden fast 5 Millionen Euro verbaut. Von diesem großen Bauvorhaben wird auch der Schulhof der benachbarten Lemgo-Grundschule betroffen sein.

Erweiterung oder Sanierung der Mensa

In vielen Fällen spielt die Erweiterung oder Sanierung der Mensa an den Schulen eine Rolle. Die Spreewald-Grundschule in Schöneberg, die zuletzt deutschlandweit bekannt wurde, weil immer wieder schulfremde Personen auf das Gelände drangen, erhält einen Außenzaun. Allerdings noch nicht in den Osterferien. „Aber ich bin sicher, dass der Außenzaun dieses Jahr fertig wird“, sagte Oliver Schworck, Schulstadtrat von Tempelhof- Schöneberg.