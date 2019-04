Brände Autos und Garagen in Flammen: Brand in Gesundbrunnen

Berlin. Ein Garagenkomplex mit Werkstätten hat in der Nacht zu Freitag in Berlin-Gesundbrunnen gebrannt. Dabei standen auch mehrere Autos in Flammen, wie die Feuerwehr mitteilte. Verletzt wurde demnach niemand. Wegen großer Rauchentwicklung rief die Feuerwehr die Anwohner auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Inzwischen sei die Gefahr vorüber, hieß es am Freitagmorgen. Die Feuerwehr war mit 34 Fahrzeugen und rund 70 Kräften im Einsatz. Die Löscharbeiten dauerten etwa sechs Stunden. Demnach entstand ein großer Sachschaden. Die Polizei ging zunächst von einem technischen Defekt aus.