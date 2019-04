Verkehr Vollsperrung auf nördlichem Berliner Ring am Wochenende

Birkenwerder. Zum Beginn der Osterferien drohen am Wochenende Staus auf dem nördlichen Berliner Ring: Wegen Bauarbeiten wird die Autobahn 10 von heute Abend an (22.00 Uhr) zwischen dem Kreuz Oranienburg und der Anschlussstelle Birkenwerder in beide Richtungen gesperrt. Bis Montagmorgen um 5.00 Uhr soll der Streckenabschnitt gesperrt bleiben.

In dem Abschnitt wird eine Brücke neu gebaut, wie die Havellandautobahn GmbH mitteilte. Die Arbeiten sind Teil des sechsstreifigen Ausbaus der A10. Umleitungsstrecken wurden eingerichtet. Wer von der A111 aus Berlin-Tegel Richtung Oranienburg, Hamburg oder Rostock unterwegs ist, ist von der Sperrung nicht betroffen.