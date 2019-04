Tegel und Schönefeld: Fluggäste müssen sich auf Wartezeiten einstellen

In acht Bundesländern haben am Freitag die Osterferien begonnen. Der ADAC rät Autofahrern, zu ungewöhnlichen Zeiten loszufahren.

Start in die Ferien bedeutet Staus auf den Autobahnen In acht Bundesländern haben am Freitag die Osterferien begonnen. Der ADAC rät Autofahrern, zu ungewöhnlichen Zeiten loszufahren.

Berliner, die zu Ostern mit dem Flugzeug verreisen wollen, müssen sich auf lange Wartezeiten an den Berliner Airports einstellen. Die Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg erwartet über die Osterfeiertage an den beiden Flughäfen Tegel und Schönefeld einen neuen Passagierrekord.

Wie die Flughafengesellschaft am Donnerstag beim Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte, sollten Passagiere mindestens zwei Stunden vor Abflug am Flughafen sein, selbst wenn sie nur mit Handgepäck reisen.

Aufgrund der #Osterferien kommt es zu erhöhtem Passagieraufkommen in #TXL und #SXF. Wir bitten alle Reisende, sich mindestens 2 Std. vor Abflug am Flughafen einzufinden, selbst wenn nur mit #Handgepäck gereist wird. Weitere Infos zum Abflug und Flugstatus: https://t.co/jVnlENa9xF pic.twitter.com/TQg2HL6dCB — Berlin Airport Service (@berlinairport) April 18, 2019

Flughafen-Sprecher Daniel Tolksdorf sagte auf Morgenpost-Anfrage, dass während der Ferien ungefähr 1,3 Millionen Passagiere abgefertigt werden. Das ist ein Plus von etwa 20 Prozent. Im vergangenen Jahr starteten und landeten auf den beiden Airports noch rund 1,1 Millionen Fluggäste.

Tolksdorf sprach mit Blick auf die bevorstehende Reisewelle von einem „ersten großen Belastungstest für die Infrastruktur“ in diesem Jahr. Der Höhepunkt werde am Osterwochenden mit 400.000 Passagieren erwartet, prognostiziert der Sprecher.

Flughäfen Tegel und Schönefeld: Probleme bei Abfertigung

Seit Beginn der Ferienzeit hatte es an den Berliner Flughäfen Probleme bei der Abfertigung von Fluggästen gegeben. Zusätzliche Wartezeiten bereitete die Sperrung des Flughafentunnels, wodurch es zu Staus rund um den Airport in Tegel kam. Am Donnerstagabend (22 Uhr) soll die Sperrung aufgehoben werden. Die Notlandung eines Regierungsjets am Flughafen Schönefeld am Dienstag verursachte weitere Wartezeiten.

Aufgrund des deutlich erhöhten Verkehrsaufkommens in den Osterferien werden alle notwendigen Wartungs- und Reparaturarbeiten, die den Flugbetrieb beeinflussen könnten, nachts oder in der betriebsarmen Zeit durchgeführt, teilte die Flughafengesellschaft mit.

„Das oberste Ziel ist der reibungsarme Flugbetrieb“, sagte Tolksdorf. Zudem wird die Flughafengesellschaft nach eigenen Angaben auf den beiden Flughäfen während der Ferien mehr Personal einsetzen.

Passagiere von Tegel und Schönefeld sollten zwei Stunden vor Abflug da sein

Auch die an den Flughäfen arbeitenden Dienstleistungsunternehmen werden ihre Personalkapazitäten erhöhen, um flexibler auf unvorhergesehene Situationen, wie etwa Unwetter, reagieren zu können. „Viele Arbeitsabläufe an den Flughäfen setzen ein gutes Zusammenspiel aller Beteiligten voraus“, sagte Tolksdorf. „Wir stehen mit allen unseren Partnern in sehr enger Abstimmung und ziehen alle an einem Strang. Wenn es bei einem der Dienstleister eng wird, können wir ihm auch mit unserem Personal unter die Arme greifen.“

Auf dem Flughafen Schönefeld sind seit März die Kapazitäten beim Einchecken durch Selbstbedienungs-Kioske und Gepäckaufgabeautomaten deutlich erhöht worden. „In Tegel werden wir mit dem Self-Service in Kürze starten“, sagte Tolksdorf. „Die baulichen Maßnahmen dazu sind bereits abgeschlossen.“

Für die Osterzeit wird Passagieren geraten, sich vor dem Flug über Verspätungen zu informieren und den Online-Check-In zu nutzen. Außerdem sollten sie mindestens zwei Stunden vor Abflug am Flughafen sein.

Flughafen Tegel mit Plus von 32,4 Prozent im ersten Quartal

Schon nach den ersten drei Monaten dieses Jahres kann der Flughafen Tegel ein Plus von 32,4 Prozent vorweisen. Insgesamt 5,27 Millionen Passagiere kamen an oder verließen bis 31. März Berlin von dort. In Schönefeld waren es 2,62 Millionen Fluggäste (minus 7,1 Prozent). Im März waren es in Tegel knapp zwei Millionen Passagiere (plus 25,1 Prozent), in Schönefeld 965.580 Passagiere (minus 8,1 Prozent).

Dementsprechend stieg auch die Zahl der Starts und Landungen in Tegel. Im März 2019 waren es etwas mehr als 16.000 (plus 15,4 Prozent), in den ersten drei Monaten dieses Jahres 45.789 (plus 21,9 Prozent). In Schönefeld sanken alle Zahlen. „Schönefeld und Tegel waren im vergangenen Jahr die pünktlichsten deutschen Verkehrsflughäfen“, sagte Tolksdorf. „Trotz der allgemeinen Rahmenbedingungen in der Luftfahrt.“

Baustellen und Staus im Osterreiseverkehr

Die Stauprognose für die Osterferien.

Foto: Christian Schlippes / BM Infografik (+freie Mitarbeit)

Eng dürfte es darüber hinaus zu Ostern auch für alle jene werden, die mit dem eigenen Auto verreisen. Der ADAC rechnet für den frühen Freitagnachmittag mit einer ersten großen Reisewelle auf den Autobahnen. „Besonders auf dem Berliner Ring, der A10, muss mit Staus und Behinderungen gerechnet werden“, sagte ADAC-Sprecherin Sandra Hass. „Auf den Strecken in Richtung Küste sollten Autofahrer auf jeden Fall mehr Zeit einplanen.“

Auf dem nördlichen Berliner Ring behindert eine Baustelle zwischen den Autobahndreiecken Pankow und Havelland den Verkehr. Zusätzlich gibt es während der Osterferien eine mehrtägige Vollsperrung.

Auf der A24 bis Höhe Neuruppin wurde aufgrund von Baustellen ein Tempolimit eingerichtet. Dichten Verkehr erwarten die Experten vom ADAC auch in südlicher Richtung auf der A9 und der A13 in Richtung Dresden und dann weiter auf der A17 nach Tschechien. Die nächste Reisewelle wird am Gründonnerstag erwartet. Die Experten empfehlen daher den Karfreitag als Reisetag.

Mit den Verkehrstipps erinnern die Verkehrsexperten auch an die Pflicht, eine Rettungsgasse zu bilden. Sie betonen, dass eine Rettungsgasse bereits gebildet werden muss, wenn der Verkehr stockt, und nicht erst dann, wenn sich Rettungskräfte mit Blaulicht von hinten nähern.

Deutsche Bahn setzt alle verfügbaren Züge ein

Auch bei der Bahn wird es richtig voll. Nach Angaben der Bahn sind ICE- und IC-Züge rund um die Feiertage sehr gut gebucht. Die Bahn setzt zusätzliche Mitarbeiter und alle verfügbaren Züge ein. „Alles, was rollen kann, wird rollen“, sagte eine Bahn-Sprecherin. Auf bahn.de gibt es einen neuen Service. Bei der Buchung zeigt eine digitale Anzeige die voraussichtliche Auslastung für jeden einzelnen Fernzug in den nächsten 28 Tagen an. „Das erleichtert die Entscheidung, eventuell auf einen weniger nachgefragten Zug auszuweichen oder rechtzeitig einen Sitzplatz zu reservieren.“