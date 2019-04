Wie Pflegekosten abgerechnet werden können

Pflege- und Betreuungskosten können Steuerpflichtige als außergewöhnliche Belastungen absetzen (Teil 4). Dies gilt aber nur für krankheitsbedingte Aufwendungen. Außerdem bleibt der Steuerzahler bei außergewöhnlichen Belastungen auf einen Eigenanteil sitzen, die sogenannte zumutbare Belastung.

In beiden Fällen, also wenn das Finanzamt den Abzug als außergewöhnliche Belastung ablehnt oder um den selbst zu tragenden Eigenanteil abzurechnen, können die Pflegekosten als haushaltsnahe Dienstleistungen geltend gemacht werden. So kann beispielsweise auch ein ambulanter Pfleger abgerechnet werden oder die in Heimunterbringungskosten enthaltenen Aufwendungen für Dienstleistungen, die denen einer Haushaltshilfe vergleichbar sind (Mantelbogen Zeilen 68-70).

Lesen Sie alle Teile der Steuerserie hier.