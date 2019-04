Tarifverhandlungsergebnis für Coca-Cola-Mitarbeiter offen

Berlin. Bei den Tarifverhandlungen für rund 8000 Coca-Cola-Mitarbeiter hat sich noch kein Ergebnis abgezeichnet. Die Gespräche laufen, wie es von beiden Tarifparteien am Donnerstagnachmittag auf Nachfrage hieß. Zum Verhandlungsstand zwischen Coca-Cola und der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten in Berlin wurden keinerlei Details genannt. Es handelt sich um die vierte Tarifrunde. Auch der Freitag ist für Gespräche reserviert.

Im Vorfeld hatte es Warnstreiks an Produktionsstandorten gegeben. Die Gewerkschaft hatte zudem damit gedroht, die Gespräche für gescheitert zu erklären, sollte sich die Arbeitgeberseite nicht bewegen.

Zuletzt sahen die bekanntgemachten Positionen so aus: Die Gewerkschaft will eine Erhöhung der Entgelte um 180 Euro im Monat bei einer Laufzeit des Tarifvertrags von einem Jahr. Die Coca-Cola European Partners Deutschland GmbH bot 90 Euro monatlich mehr für 2019 und im Jahr darauf noch einmal eine Erhöhung um 80 Euro an.

Coca-Cola European Partners Deutschland ist hierzulande für Abfüllung und Vertrieb der Getränke zuständig. Es gibt nach Firmenangaben 16 Produktionsstandorte, Hauptsitz ist Berlin.