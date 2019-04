Mieter können Nebenkosten teilweise absetzen

Die Wartung der Heizungsanlage durch den Schornsteinfeger ist eine von vielen Arbeiten, die auf der Nebenkostenabrechnung ausgewiesen sein muss. Dieser eigene Anteil des Mieters an den Gesamtkosten kann die individuelle Steuerlast senken.

Gärtner, Hausmeister, Maler: Was selbst beauftragt oder mit Nebenkosten bezahlt wurde, kann teils abgesetzt werden.

Auch Mieter können Aufwendungen für haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerarbeiten steuermindernd in der Steuererklärung angeben. Wer beispielsweise seine Wohnung von Malern streichen oder andere Schönheitsreparaturen durchführen lässt, kann sich 20 Prozent der angefallenen Lohnkosten vom Finanzamt zurückholen.

Weitere absetzbare Posten finden sich in der Nebenkostenabrechnung. Die Ausgaben für Mäh- und Gartenarbeiten, Hausmeisterleistungen oder die Wartung des Fahrstuhls gehören genauso dazu wie die Kosten für den Schornsteinfeger oder für die Müllabfuhr.

Damit die Finanzbehörde die Aufwendungen abnickt, sollten die einzelnen Kosten detailliert auf der Jahresrechnung aufgeschlüsselt und dem jeweiligen Mieter sowie Mietobjekt klar zuzuordnen sein. Alternativ können Mieter ihren Vermieter um eine gesonderte Bescheinigung bitten, die als Nachweis der Finanzbehörde vorgelegt werden kann.

Beauftragt ein Mieter privat Handwerker, beispielsweise für Schönheitsreparaturen, kann er diese Ausgaben zusätzlich steuerlich geltend machen.

Wer seine Steuererklärung 2018 abgeben will, bevor er seine Betriebskostenabrechnung für 2018 bekommen hat, kann sich für eine von drei Möglichkeiten entscheiden:

Abrechnung Der Mieter kann die jeweiligen Kosten in dem Jahr absetzen, in dem er seine Abrechnung bekommt. Beispiel: Also für die Steuererklärung 2018 verwendet er die Betriebskostenabrechnung für 2017, die er im letzten Jahr bekommen hat.

Vorauszahlung Alternativ kann er die Vorauszahlungen für die haushaltsnahen Dienstleistungen für die Treppenhausreinigung und anderen regelmäßigen Ausgaben, die er 2018 bezahlt hat, ansetzen. Einmalige Ausgaben, zum Beispiel für Handwerker, aus der Nebenkostenabrechnung 2018 kann er dann nachträglich in der Steuererklärung 2019 angeben.

Nachtrag Und schließlich können die Aufwendungen aus dem Jahr 2018 auch nach Erhalt des Steuerbescheids für 2018 nachträglich abgerechnet werden. Das Finanzamt muss ausnahmsweise den Steuerbescheid ändern, selbst wenn die Einspruchsfrist abgelaufen ist. Dies erlaubt ein Urteil des Finanzgerichts Köln (Az. 11 K 1319/16).