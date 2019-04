Steuern sparen mit Ausgaben im Haushalt

Wer sich im Haushalt von einer Reinigungskraft helfen lässt, einen Gärtner fürs Rasenmähen beschäftigt oder bei der Kinderbetreuung auf einen Babysitter setzt, darf sich über einige Vergünstigungen freuen. Denn der Staat erkennt viele Tätigkeiten im Haushalt als steuermindernd an.

Anders als bei Frei- und Pauschbeträgen senken die Ausgaben für Handwerkerarbeiten oder haushaltsnahe Dienstleistungen nicht das zu versteuernde Einkommen. Stattdessen reduzieren sie direkt die Steuerlast. Unterm Strich können Steuerpflichtige so bis zu 5710 Euro Steuern sparen.

Aufwendungen für geringfügig beschäftigte Haushaltshilfen, Handwerkerleistungen und haushaltsnahe Dienstleistungen inklusive Mehrwertsteuer werden auf Seite drei des Mantelbogens in den Zeilen 71 bis 79 notiert.

Voraussetzungen: Wer Dienstleister, Haushaltshilfen oder Handwerker in seinem Privathaushalt beschäftigt, sollte stets eine Rechnung verlangen. Dort sollten die angefallenen Ausgaben einzeln aufgeschlüsselt sein, insbesondere die Arbeitskosten sollten ausgewiesen werden. Denn der Fiskus beteiligt sich nur an einem Teil der Kosten.

Neben den Arbeitskosten berücksichtigt er Aufwendungen für die Anfahrt, für Geräte und für Verbrauchsmittel, wie Streugut, Schmieröl oder Klebeband. Selbst die Entsorgung von Abfällen – sofern diese im Zusammenhang mit dem erbrachten Auftrag stehen – sieht der Staat als abzugsfähig an. Die Materialkosten hat der Steuerzahler hingegen selbst zu tragen.

Damit die Finanzbeamten die Rechnung als Beleg anerkennen, sollte sie korrekt gestellt sein. Name, Anschrift und Steuernummer des Dienstleisters gehören genauso auf die Rechnung wie der Name des Leistungsempfängers. Außerdem sollte ihr entnommen werden können, welche Leistung wann wo erbracht wurde. Fehlt eine Angabe, sollten die Auftraggeber am besten eine korrigierte Version verlangen.

Steuerpflichtige sollten die Forderung stets überweisen. Barzahlungen erkennt der Fiskus nicht an. Außerdem sollten die Belege mindestens zwei Jahre aufgehoben werden. So sind Privatpersonen, die Aufwendungen für haushaltsnahe Dienstleistungen oder Handwerkerarbeiten in der Steuererklärung geltend machen, auf der sicheren Seite, falls die Finanzbehörde doch mal einen Nachweis fordert.

Wer die Kosten für die Kinderbetreuung bereits anderweitig steuerlich angesetzt hat, nämlich als Sonderausgabe, kann nicht noch zusätzlich eine Vergünstigung für eine haushaltsnahe Dienstleistung beantragen. Aufwendungen dürfen nämlich nur einmal abgezogen werden.

Paare mit gemeinsamem Haushalt, egal ob verheiratet oder nicht, können den gesamten Steuerabzug für haushaltsnahe Dienstleistungen insgesamt nur einmal beanspruchen, da der jährliche Höchstbetrag haushaltsbezogen ist. Gemeinsam können sie höchstens 20.000 Euro an Kosten ansetzen und 20 Prozent davon, also maximal 4000 Euro, als Steuerermäßigung bekommen. Die Person, die die Rechnung bezahlt, bekommt dabei den Bonus gewährt.

Wichtig für unverheiratete Paare, die sich einzeln veranlagen lassen: Sollten beide erst vergangenes Jahr zusammengezogen sein, greift die Regelung nicht. Dann hatte jeder einen eigenen Haushalt und darf seine Aufwendungen für Handwerkerarbeiten und haushaltsnahe Dienstleistungen in seiner Steuererklärung bis zum Höchstbetrag angeben.

Grundsätzlich gilt: Es profitieren lediglich die Steuerzahler, die im entsprechenden Jahr auch tatsächlich Steuern zahlten. Fallen die Einkünfte so gering aus, dass keine Steuern anfallen, gibt es keine Vergünstigungen bei haushaltsnahen Dienst- und Handwerkerleistungen. Auch eine etwaige Übertragung der Aufwendungen, um sie im darauffolgenden Jahr ansetzen zu können, ist nicht möglich.

Haushaltsnahe Dienstleistungen: Ob Rasen mähen, Unkraut jäten oder Laub haken – haushaltsnahe Dienstleistungen sind Tätigkeiten, die Privatpersonen für gewöhnlich selbst durchführen könnten, dafür aber lieber Firmen oder Dienstleister engagiert haben. Sogar die Betreuung durch den ambulanten Pflegedienst, die medizinische Fußpflege und der Gassigeh-Service für den geliebten Vierbeiner fallen unter diese Ausgabenkategorie, vorausgesetzt sie finden im Haushalt des Auftraggebers statt oder zumindest auf dessen Grundstück. Auf diese und viele weitere Tätigkeiten gewährt das Finanzamt einen Rabatt von 20 Prozent auf die entstandenen Arbeitskosten von insgesamt höchstens 20.000 Euro im Jahr. Maximal ist eine Steuerersparnis von 4000 Euro drin (Zeile 72).

Minijobber: Etwas komplizierter wird es, wenn Privatpersonen Haushaltshilfen beschäftigen. Wer eine Putzkraft als Minijobber auf 450-Euro-Basis eingestellt hat, kann pro Jahr höchstens 510 Euro steuerlich geltend machen. Das sind 20 Prozent von maximal 2550 Euro Arbeitskosten und Pauschalabgaben (Zeile 71).

Damit die Finanzbeamten den Betrag direkt von der Steuerschuld abziehen, muss der geringfügig Beschäftigte über das Haushaltsscheckverfahren bei der Minijob-Zentrale gemeldet sein. Steuerzahler sollten aber darauf achten, dass der Minijobber nicht über die 450-Euro-Grenze kommt. Verdient er mehr, ist eine geringfügige Beschäftigung nicht mehr möglich, und der Arbeitgeber muss für seinen Angestellten Sozialabgaben im vollen Umfang abführen. Eine solche Tätigkeit zählt aber auch bei den haushaltsnahen Dienstleistungen (Zeile 72).

Manche Tätigkeiten akzeptieren die Finanzämter nicht als haushaltsnahe Dienstleistung, obwohl sie in den eigenen vier Wänden erbracht werden. Beispielsweise beteiligt sich der Fiskus nicht an den Kosten für den Nachhilfe- oder Musikunterricht des eigenen Kindes. Genauso wenig beteiligt er sich an den Aufwendungen für einen Fitnesstrainer oder persönlichen Sekretär, selbst dann nicht, wenn sie im Haushalt des Auftraggebers beschäftigt werden.

Welche Tätigkeiten genau gefördert werden und welche Voraussetzungen für haushaltsnahe Dienstleistungen gelten, listet das Bundesfinanzministerium detailliert in seinem Schreiben vom 9. November 2016 auf.

Handwerkerleistungen: Auch Handwerkerrechnungen können sich steuermindernd auswirken. Wer einen Malermeister mit dem Tapezieren und Streichen seiner privaten Wohnräume beauftragt, von einem Fachmann das Badezimmer neu fliesen oder das Parkett verlegen lässt, kann das Finanzamt an den entstandenen Arbeitskosten beteiligen. Der Staat gewährt auf jede unbar bezahlte Rechnung einen Bonus von 20 Prozent auf Ausgaben bis 6000 Euro. Steuerzahler können ihre Steuerschuld so um bis zu 1200 Euro im Jahr reduzieren.

Arbeiten, die vorrangig der Instandhaltung dienen, dürfen ebenfalls geltend gemacht werden. Darunter fällt sowohl das Prüfen von Legionellen in der Warmwasseranlage als auch die TÜV-Kontrolle beim Fahrstuhl oder die Überprüfung und Wartung des Kamins durch den Schornsteinfeger.

Der Fiskus fördert Modernisierungs- und Reparaturmaßnahmen, aber keine Neubaumaßnahmen. Unter Umständen gewährt er den Steuerrabatt sogar auf Restarbeiten an Neubauten wie beispielsweise dem fehlenden Außenanstrich am Haus. Eine Beteiligung durch die Finanzbehörde ist möglich, wenn es sich um einen bestehenden Haushalt handelt. Das ist der Fall, wenn er darin wohnen kann und eingezogen ist.

Damit es nicht zum Streit mit den Finanzbeamten kommt, sollten alle wesentlichen Baumaßnahmen abgeschlossen sein, und der Neubau sollte als fertig gelten, ehe Steuerpflichtige weitere Aufwendungen steuermindernd beim Amt einreichen. Sofern sanitäre Einrichtungen vorhanden, alle Anschlüsse samt der Küchenanschlüsse gelegt, Türen, Fenster, Treppen einschließlich der Geländer eingebaut und Innenputz sowie Estrich angebracht sind, gilt ein Neubau als fertiggestellt und Hausbesitzer befinden sich auf der sicheren Seite.

Im Übrigen beteiligt sich der Fiskus auch an der Reparatur von Haushaltsgeräten wie etwa dem Computer, Fernseher oder der Waschmaschine. Voraussetzung ist, dass der Fachmann die Geräte beim Auftraggeber zuhause repariert. Ist das vor Ort nicht möglich oder muss ein Gerät eingeschickt werden, dürfen die Ausgaben nicht mit der Steuerlast verrechnet werden – zumindest bisher.

Steuerpflichtige sollten dennoch die Kosten in der Steuererklärung mitangeben. Denn 2015 urteilten die Richter am Finanzgericht München, dass das Finanzamt die Kosten für Erneuerung einer renovierungsbedürftigen Haustür steuermindernd berücksichtigt muss, und das obwohl die Tür in einer Schreinerei renoviert wurde (FG München, Urteil vom 23.2.2015, Az. 7 K 1242/13).

Wollen Steuerzahler die Kosten für Gartenarbeiten steuerlich absetzen, haben sie einen gewissen Spielraum bezüglich der Ausgabenkategorie. Unkraut zupfen oder Rasen mähen zählen zu leichten Gartenarbeiten und werden den haushaltsnahen Dienstleistungen zugeordnet. Umfangreichere Arbeiten, wie der Bau eines Wintergartens oder die Gestaltung der Außenanlage gehören zu den Handwerkerleistungen. Sind die Abzugsmöglichkeiten in der einen Kategorie bereits voll ausgeschöpft, in der anderen aber noch nicht, sichern sich Steuerzahler weitere Vergünstigungen, sofern sie die Ausgaben dort ansetzen.