78-Jähriger ersticht Freundin - Schlagader völlig zerfetzt

In Spandau hat ein Senior (78) seine Freundin (77) im Streit getötet. Vor Gericht will er sich an nichts erinnern.

Berlin. Vor dem Berliner Landgericht hat am Donnerstag der Prozess gegen einen 78-jährigen Mann aus Spandau begonnen. Dem Senior wird Totschlag vorgeworfen. Er soll im November vergangenen Jahres seine 77 Jahre alte Lebensgefährtin in der gemeinsamen Wohnung am Falkenhagener Feld nach einem Streit mit mehreren Messerstichen in den Hals und den Oberkörper so schwer verletzt haben, dass die Frau noch am Tatort verblutete.

77-Jährige erstochen - Die Klinge steckte noch im Körper

Der Anklage der Staatsanwaltschaft zufolge wies die Leiche des Opfers beim Eintreffen der alarmierten Polizei am frühen Morgen des 12. November 2018 massive Verletzungen auf, unter anderem war die Halsschlagader völlig zerfetzt. Das mutmaßliche Tatwerkzeug, ein Küchenmesser mit 20 Zentimeter Klingenlänge, steckte noch im Körper der Frau.

Die Verhandlung kam nur schleppend voran. Der Angeklagte ist nicht nur aufgrund seines Alters schwer angeschlagen. Selbst kurze Strecken wie den Weg zum Verhandlungssaal kann der Mann nur mit einem Rollator bewältigen, während der Verhandlung war er vorsorglich an ein Sauerstoffgerät angeschlossen.

Streit um Geld eskaliert

Bei seiner Befragung durch den Vorsitzenden der zuständigen Schwurgerichtskammer erklärte der Angeklagte, zwischen ihm und seiner Lebensgefährtin sei es am Abend zuvor zu einem Streit um Geld gekommen. Die 77-Jährige habe häufiger ihre Vollmacht für sein Konto genutzt, um größere Summen für sich abzuheben. Am Morgen nach dem Streit habe seine Lebensgefährtin versucht, ihn mit einem Kissen zu ersticken, erklärte der Angeklagte. An alles weitere, insbesondere an die Tötung der 77-Jährigen konnte er sich nach eigenen Angaben nicht mehr erinnern.

An den insgesamt sechs angesetzten Prozesstagen sollen zahlreiche Zeugen aussagen. Darunter sind vor allem Polizeibeamte, behandelnde Ärzte des 78-Jährigen und Angehörige sowohl des Angeklagten als auch des Opfers.